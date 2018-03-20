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Открытие педагогического образовательного центра

Сеть образовательных центров для учителей открылась в Абхазии

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Учителя абхазских школ смогут повысить свою квалификацию в образовательных центрах, которые Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) открыл во всех районах республики.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Восемь образовательных центров для учителей открылись во всех районах Абхазии, об этом на презентации ресурсного центра рассказала глава регионального офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Лайла Омар Гад.

"Открытие и функционирование сети образовательных центров по всей Абхазии даст возможность проводить различные тренинги и обмениваться опытом. Это позволит использовать современные технологии во время образовательного процесса", – сказала она.

Учителя средних образовательных школ смогут использовать образовательные центры в любое время.

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"Нужно сделать так, чтобы педагоги использовали образовательные центры как можно чаще. Также, помимо педагогов, на площадке этих центров могут создавать различные кружки сами ученики", – добавила Лайла Омар Гад.

Заместитель министра образования Абхазии Дмитрия Гварамия отметил важность открытия сети образовательных центров.

"Часто мы не можем найти место, где мы могли бы проводить тренинги для наших педагогов, для учащихся. Хорошо иметь оснащенный независимый центр, где можно было бы проводить тренинги, не вмешиваясь в учебный процесс", – отметил он.

Сами учителя тренинги в образовательных центрах оценивают положительно.

"Я преподаю английский язык, но понимаю, что по классической системе образования – прочтение текста по учебнику и перевод –  сегодня сложно заинтересовать школьника. А на тренингах, которые проводят в образовательном центре рассказывают, как сегодня можно преподавать по-другому", – сказала учитель сухумской школы № 1 Татьяна Адаменко.

Как пояснила Адаменко, речь уже идет об интерактивном образовании, когда ученики работают больше с картинками, слушают аудио и смотрят видео на иностранном языке.

"Образовательные центры показывают именно то, как проводить такие уроки. Недавно благодаря Фонду детского образования наша школа приобрела проектор. В своей школе я уже практикую интерактивное образование", – добавила учитель.




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