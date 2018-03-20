Табагуа: получение абхазского паспорта не связано с национальностью

Слушание по вопросам выдачи новых абхазских паспортов с участием представителей паспортно-визовой службы, Генеральной прокуратуры и депутатов Парламента прошло в Общественной палате Абхазии во вторник 20 марта.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Амра Амичба. Не следует рассматривать сложившуюся ситуацию с обменом новых абхазских паспортов в национальном ракурсе. Об этом заявил депутат Народного Собрания Абхазии Батал Табагуа на заседании Общественной палаты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туда и обратно: маленькое путешествие по новому абхазскому паспорту

Жительница Абхазии Елена Кувичко рассказала о сложностях при обмене старого документа на новый бланк абхазского паспорта. По ее мнению, с этим, как правило, сталкиваются представители неабхазского населения республики.

Елене Кувичко при сдаче пакета документов для обмена паспорта предложили пройти процедуру подтверждения абхазского гражданства.

"Для меня это оскорбительно. Мои родители здесь живут, имеют гражданство, так же, как и я. Я прописана в квартире, которой владеют мои родители с 1953 года. После вуза вернулась в 1998 году, получила паспорт, работаю, плачу налоги, — сказала Елена Кувичко.

– Я отказалась проходить процедуру восстановления гражданства. Почему заведомо государство подозревает меня в незаконном получении гражданства? Почему я должна считаться нелегалом? Абсурдная ситуация. Паспортно-визовая служба даже не может дать мне письменного отказа в получении паспорта".

© Sputnik Амра Амичба Слушание по вопросам выдачи новых абхазских паспортов

По мнению члена Общественной палаты Лианы Кварчелия, те, кто учился за пределами Абхазии в 1994-1999 годах, оказываются в менее выгодном положении, чем люди, которые не родились в Абхазии, приехали после 1999 года и уже получили гражданство, прожив в республике положенный срок.

Для исправления сложившейся ситуации депутат Батал Табагуа рекомендовал органам МВД изменить трактовку инструкции, связанную с получением образования, работы, прохождения лечения и так далее.

"Нужное волевое решение исполнительных властей. Но никто не хочет брать на себя ответственность. Вы помните, что у нас произошли определенные политические процессы в 2014 году, и именно вопрос, связанный с гражданством, послужил серьезным движением в Абхазии. После чего начали наказывать руководителей паспортных столов, привлекать к уголовной ответственности, что они не соблюли пункты закона о гражданстве, — пояснил Табагуа. — Всем понятно, кого имели в виду, когда принимали закон "О гражданстве Республики Абхазия" в 2005 году. Он был направлен на ограничение избирательных прав жителей Галского района, у которых одновременно было и грузинское гражданство, и чтобы абхазское гражданство не получили те, кто воевал на стороне противника".

По мнению юриста Общественной палаты Олега Папаскири, ссылка на отсутствие в Абхазии с 1994 по 1999 год при отказе в выдаче нового паспорта сегодня неправомерна.

"В законе говорится о действиях, которые люди должны были ранее совершить, и теперь они несут за это ответственность. Таким образом, этот закон придал обратную силу своим последствиям и обратил свое действие в прошлое. Это недопустимо, потому что он ухудшает положение людей и нарушает их права", — считает юрист.

Он отметил, что в статье закона говорится о том, что получение гражданства является единым и равным независимо от оснований его приобретения.

© Sputnik Амра Амичба Слушание по вопросам выдачи новых абхазских паспортов

"То есть мы не можем делить гражданство на более привилегированное, слабое, сомнительное и так далее. Там же сказано, проживание гражданина Абхазии за пределами республики не прекращает его гражданство Абхазии. Когда лицам при замене паспорта говорят о том, что паспорт им не полагается, потому что их не было в Абхазии, и они не граждане страны, в законе говорится, что лишение гражданства – только в виде акта президента. Данного акта нет, не было и никому его не предъявляли".

Слушание по вопросу выдачи новых бланков абхазских паспортов с участием представителей паспортно-визовой службы, генеральной прокуратуры и депутатов Парламента прошло в Общественной палате Абхазии во вторник 20 марта.