СГБ: схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе

Спецслужбы проводят комплекс оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному схрону.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. В ходе проведения совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы сотрудниками СГБ Абхазии и Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии 16 марта 2018 года в районе населенного пункта Алакумхара Галского района обнаружен схрон оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.

"Один гранатомет РПГ-26 "Аглень", один выстрел к РПГ-7В, два обреза двуствольного охотничьего ружья 16 калибра, одна ручная граната Ф-1, тридцать патронов калибра 7,62 мм были изъяты из схрона", — говорится в сообщении.

Проводится комплекс оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному схрону.