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"Лирика" запрещена в Абхазии

© flickr.com/
В Абхазии
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Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось в Сухуме 21 марта.

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Медицинское средство "Лирика" признано наркотическим препаратом и внесено Кабмином Абхазии в список запрещенных веществ.

"В связи со злоупотреблением препарата, известного под названием "Лирика", эта проблема стала социально значимой, подвергается риску здоровье подрастающего поколения. Мы предлагаем дополнить список запрещенных веществ препаратом "Лирика", — пояснил на заседании Кабмина министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Единогласным решением Кабинет Министров Абхазии дополнил перечень наркотических средств.

На этом же заседании министры внесли поправку в приложение "Крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ".

Наркотические вещества. Архивное фото.
© Sputnik. Сергей Венявский
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"Просим утвердить размеры крупных и особо крупных наркотических средств. Крупным размером утвердить от 60 и выше граммов, а особо крупным — свыше 300 граммов", — сказал Цахнакия.

Приложение "Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Абхазия" было утверждено Кабинетом Министров Абхазии 24 июня 2011 года.

Приложение №1 "Крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для статей 223, 224, 2241 и 226 уголовного кодекса Республики Абхазия" было утверждено Кабинетом Министров Абхазии 17 июля 2013 года.




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