Роберт Аршба переизбран председателем Контрольной палаты Абхазии

СУХУМ, 21 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии проголосовал за назначение Роберта Аршба председателем Контрольной палаты Абхазии на заседании в среду 21 марта.

В январе 2018 года группа депутатов выдвинула кандидатуру Роберта Аршба на должность председателя Контрольной палаты Абхазии, сообщила депутат Парламента, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Контрольная палата передаст фонду "Азхара" сэкономленные средства

Тайным голосованием за его кандидатуру проголосовали 25 депутатов, против — трое. Аршба был избран на второй срок председателем Контрольной палаты республики.

Роберт Аршба родился 22 марта 1974 года. Участник Отечественной войны народа Абхазии. Был заместителем начальника контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Абхазия, главным контролер-ревизором отдела финансового контроля бюджетных организаций и учреждений Министерства финансов Абхазии. С 2005 по 2009 годы – заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Абхазия.

С 2011 по 2013 годы занимал должность замминистра труда и социального развития Республики Абхазия. В 2013 году был назначен председателем Контрольной палаты Республики Абхазия.