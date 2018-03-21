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Роберт Аршба

Роберт Аршба переизбран председателем Контрольной палаты Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (68)
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Заседание Народного Собрания-Парламента Абхазии состоялось в среду 21 марта.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии проголосовал за назначение Роберта Аршба председателем Контрольной палаты Абхазии на заседании в среду 21 марта.

В январе 2018 года группа депутатов выдвинула кандидатуру Роберта Аршба на должность председателя Контрольной палаты Абхазии, сообщила депутат Парламента, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.

Сессия Народного Собрания
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Тайным голосованием за его кандидатуру проголосовали 25 депутатов, против  — трое. Аршба был избран на второй срок председателем Контрольной палаты республики.

Роберт Аршба родился 22 марта 1974 года. Участник Отечественной войны народа Абхазии. Был заместителем начальника контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Абхазия, главным контролер-ревизором отдела финансового контроля бюджетных организаций и учреждений Министерства финансов Абхазии. С 2005 по 2009 годы  – заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Абхазия.

С 2011 по 2013 годы  занимал должность замминистра труда и социального развития Республики Абхазия. В 2013 году был назначен председателем Контрольной палаты Республики Абхазия.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (68)



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