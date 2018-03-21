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Асида Шакрыл

Новый омбудсмен назначен в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (68)
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Заседание Народного Собрания-Парламента Абхазии состоялось в среду 21 марта.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии проголосовал за избрание Асиды Шакрыл Уполномоченным по правам человека в республике на заседании в среду 21 марта.

Было представлено две кандидатуры: Асида Шакрыл и Одиссей Бигвава.

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Тайным голосованием 23 депутата проголосовали за Асиду Шакрыл. 

Одиссей Бигвава получил голоса четырех депутатов.

Новым омбудсменом в Абхазии стала Шакрыл.

Она родилась 11 октября 1966 года. С 1995 по 1997 годы работала заведующей учебной частью Сухумского лицея-интерната. До 1999 года руководила программой "Поиск без вести пропавших лиц во время грузино-абхазской войны".

С 2006 по 2009 годы была координатором проекта "Продвижение гражданских инициатив, направленных на укрепление человеческой безопасности". С 2011 по 2016 годы была членом Общественной Палаты Абхазии. С 2007 года входит в состав Совета директоров Центра гуманитарных программ, курирует работу организации в сфере защиты прав человека.

Дмитрий Маршан, предшественник Шакрыл на этом посту, занимал должность Уполномоченного по правам человека с 22 ноября 2016 года и подал в отставку в июле 2017 года. Поводов для сложения своих полномочий Дмитрий Маршан назвал тогда несколько.

Молоток в руках судьи
© Fotolia/ Gino Santa Maria
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По его словам, правозащитный институт сталкивался с множеством финансовых и технических сложностей.

Маршан признался, что не может сохранять нейтралитет в политической жизни страны.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал закон о создании должности уполномоченного по правам человека 26 февраля 2016 года.

Согласно документу, кандидат на эту должность должен быть не моложе 35 лет, иметь гражданство Абхазии и постоянно проживать в республике.

Уполномоченный по правам человека избирается на пятилетний срок, при этом пост нельзя занимать более двух сроков подряд.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (68)



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