Пашням не место на побережье: депутат Парламента выступил с предложением

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. 500-метровая прибрежная зона в республике должна использоваться для развития туризма, считает депутат Парламента Абхазии Астамур Тарба.

"Считаю целесообразным рассматривать использование земель преимущественно в рекреационных целях. Это дает нам возможность сохранить наши сельскохозяйственные земли, а там, где можно развивать туризм, в 500-метровой зоне держать пашню или пастбище, я считаю, нецелесообразно", — объяснил депутат свою позицию.

В связи с рассмотрением в Парламенте перевода сельскохозяйственных земель из одной категории в другую, депутат обратил внимание на то, что для Абхазии сельское хозяйство наряду с туризмом — приоритетное и перспективное направление.

© Sputnik Владимир Бегунов Туризм 21 века: что необходимо внедрить в Абхазии

"Мы должны думать о завтрашнем дне и понимать, что сельское хозяйство имеет стратегическое значение, в частности, для обеспечения продовольственной безопасности", — сказал депутат.

Парламентарий считает необходимым отразить рассмотрение вопроса перевода сельскохозяйственных земель исключительно для целей строительства коммуникаций, инфраструктуры, жизнеобеспечения, строительства промышленных объектов, объектов обороны, социальной инфраструктуры и иных объектов, имеющих особо важное значение для страны и района.

Астамур Тарба предложил рассмотреть возможность подготовки и вынесения на ближайшее заседание Парламента проекта постановления о принципах рассмотрения вопроса изъятия земель из сельхозкатегорий.

Депутаты согласились с предложением, и вопрос будет вынесен на следующее заседание Народного Собрания.