Кутарба: Госкомитет по репатриации - мост на родину для соотечественников

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Амра Амичба. Госкомитет по репатриации создал мост для возвращения на историческую родину соотечественников. Об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета Абхазии по репатриации Эркан Кутарба.

"Послевоенная Абхазия, не имея опыта в деле репатриации, не имея больших экономических возможностей, проявила желание вернуть соотечественников на родину", — напомнил он.

По информации Госкомитета по репатриации, до 11 тысяч соотечественников получили гражданство Абхазии.

"Если суммировать всех вернувшихся на родину репатриантов, то их будет больше численности жителей города Очамчыра. Вернувшихся более четырех с половиной тысяч. И рождаемость среди репатриантов выше, чем среди местных абхазов. В семьях по три-пять детей", — сказал Кутарба.

По его словам, почти 95 процентов репатриантов трудоустроены, но размер заработной платы мало кого устраивает.

© Sputnik Бадрак Авидзба Родной очаг: как живут репатрианты в Гулрыпшском районе

"Она низкая, как и практически у всех в Абхазии. Но местным легче. Так как у каждого есть родовая деревня, родственники, которые помогают. Для вернувшихся соотечественников и деревня, и родственники, и своего рода большой родовой дом, куда обращаются за помощью – это Госкомитет по репатриации", — подчеркнул Кутарба.

Для репатриантов, вернувшихся на историческую родину из Сирии, когда там началась война, были организованы курсы абхазского и русского языков.

"Сколько не учи абхазский, но элементарно, когда выходишь в магазин купить хлеб, нужен русский язык. Уже пять лет прошло, как-то освоились. Но в первое время только мы, работники Госкомитета, знаем, как и нам, и им было тяжело. Социальная жизнь требует адаптации. Объяснить, как проехать на рынок, на какую маршрутку сесть, как расплатиться правильно, сколько это "пять тысяч рублей", как объяснить врачу, что болит, и как купить в аптеке лекарство, если не можешь прочитать рецепт. Наши сотрудники буквально каждого водили за руку. Мы наняли социального работника, психолога, потому что люди приехали с районов боевых действий Сирии. Людям, оказавшимся в новых жизненных реалиях, требовалась разносторонняя помощь", — пояснил зампред.

Кутарба отметил, что много тех, кто стоит в очереди на жилье. В Госкомитете решено продолжить строительство в Мачаре двухэтажных 16-квартирных коттеджей.

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"Еще четыре скоро будут построены. Но, я считаю, неправильно компактно селить отдельно репатриантов в секционных домах. Практика показывает, что это мешает адаптации среди населения в стране проживания. Сохраняют свои привычки, уклад жизни, общаются только друг с другом они и их дети. Приведу пример, у въезда на Старый поселок стоит дом репатриантов, мы там поселили сирийскую, турецкую, аджарскую, северокавказскую диаспоры. Из-за того, что численность турецких представителей была больше, все дети во дворе начали на турецком говорить. А где наша идеология? Я считаю, что репатриант должен жить среди абхазов, чтобы адаптироваться в стране. У турков есть пословица "Прежде чем покупать дом, узнай, кто будут твои соседи", — сказал зампред Госкомитета по репатриации.

В Госфилармонии имени Раждена Гумба 23 марта в 16 часов пройдет концерт, посвященный 25-летию Госкомитета по репатриации.

На торжество приглашены гости из Турции, Иордании, Сирии, республик Северного Кавказа.