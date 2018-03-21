Акцент на медицину: какие программы принял Кабмин Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik
"Мы сегодня представили и утвердили совершенно новые программы, которых ранее не было. И соответственно увеличили их бюджет. Одной из таких программ можно считать проект "Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Абхазии", – сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на заседании Кабинета Министров республики.
В частности, речь идет о своевременном проведении гемодиализа больным с почечной недостаточностью.
"То есть мы говорим о проведении программного гемодиализа. Цель программы – поддержание жизнедеятельности категории сложных больных, улучшение качества жизни больных, продолжительности их жизни. Из расчета 60 пациентов, которых мы планируем провести в этом году, так как идет увеличение данной категории больных", – отметил он.
Сейчас в Республиканской больнице гемодиализом пользуются 50 пациентов.
"Все они находятся на программном диализе. К концу года предполагается до 60 больных с хронической почечной недостаточностью и 4-5 пациентов с острой почечной недостаточностью, которые нуждаются в гемодиализе. На данную программу направлено более 49 миллионов рублей", – добавил министр.
Против туберкулеза
На программу "Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Абхазии" выделено правительством более 14 миллионов рублей.
"В рамках программы планируется приобретение противотуберкулезных препаратов первой и второй линии, а также необходимых лабораторных принадлежностей для диагностики туберкулеза. Цель – непрерывное обеспечение лечения больным туберкулезом, на основе уже восстановленного противотуберкулезного диспансера", – пояснил министр.
Кабмином также была утверждена программа лечения граждан Абхазии за пределами республики.
"В рамках программы предусмотрено оказание высокотехнологичной медицинской помощи по тем направлениям, по которым мы сегодня не можем здесь, в республике, ее обеспечить. Это больные кардиохирургического профиля, это тяжелые онкологические больные, это определенные проблемы детской хирургии, офтальмологии и так далее. На эту целевую программу предусмотрено 40 миллионов рублей", – сказал он.
Тамаз Цахнакия также добавил, что в скором времени граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, могут получить медицинскую помощь в России по полисам обязательного медстархования.
"В рамках межгосударственного Соглашения об организации медицинской помощи в рамках обязательного медстрахования мы проводим все необходимые подготовительные мероприятия по открытию пунктов выдачи полисов ОМС, которые будут проведены в ближайшие три месяца. В рамках этих полисов наши пациенты будут получать необходимую специализированную помощь на территории России по тем направлениям, по которым мы сегодня не можем обеспечить здесь", – отметил он.
Гепатит В
По словам Цахнакия, для Абхазии остается актуальной проблема заболеваемости гепатитами. Для борьбы и профилактики предусмотрена специальная программа.
"В рамках этой программы предусмотрено приобретение и назначение противовирусных препаратов и вакцины против гепатита В", – сказал он.
Кабмин также утвердил программу по контролю качества лабораторных исследований.
"Известно, что лабораторий в республике немало. Очень важно, чтобы они выполняли качественные исследования. В этом отношении есть определенные проблемы, поэтому в рамках этой программы мы будем осуществлять внешний контроль качества с целью выявления проблемных мест, ошибок и их устранения, и в конечном итоге добиться качественных лабораторных исследований", – заключил министр здравоохранения.