Акцент на медицину: какие программы принял Кабмин Абхазии

На очередном заседании Кабинета Министров Абхазии приняли 14 программ в сфере здравоохранения. О том, какие проекты были утверждены, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Мы сегодня представили и утвердили совершенно новые программы, которых ранее не было. И соответственно увеличили их бюджет. Одной из таких программ можно считать проект "Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Абхазии", – сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на заседании Кабинета Министров республики.

В частности, речь идет о своевременном проведении гемодиализа больным с почечной недостаточностью.

"То есть мы говорим о проведении программного гемодиализа. Цель программы – поддержание жизнедеятельности категории сложных больных, улучшение качества жизни больных, продолжительности их жизни. Из расчета 60 пациентов, которых мы планируем провести в этом году, так как идет увеличение данной категории больных", – отметил он.

Сейчас в Республиканской больнице гемодиализом пользуются 50 пациентов.

"Все они находятся на программном диализе. К концу года предполагается до 60 больных с хронической почечной недостаточностью и 4-5 пациентов с острой почечной недостаточностью, которые нуждаются в гемодиализе. На данную программу направлено более 49 миллионов рублей", – добавил министр.

Против туберкулеза

На программу "Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Абхазии" выделено правительством более 14 миллионов рублей.

"В рамках программы планируется приобретение противотуберкулезных препаратов первой и второй линии, а также необходимых лабораторных принадлежностей для диагностики туберкулеза. Цель – непрерывное обеспечение лечения больным туберкулезом, на основе уже восстановленного противотуберкулезного диспансера", – пояснил министр.

© Sputnik Бадри Есиава Новый противотуберкулезный диспансер открылся в Абхазии

Кабмином также была утверждена программа лечения граждан Абхазии за пределами республики.

"В рамках программы предусмотрено оказание высокотехнологичной медицинской помощи по тем направлениям, по которым мы сегодня не можем здесь, в республике, ее обеспечить. Это больные кардиохирургического профиля, это тяжелые онкологические больные, это определенные проблемы детской хирургии, офтальмологии и так далее. На эту целевую программу предусмотрено 40 миллионов рублей", – сказал он.

Тамаз Цахнакия также добавил, что в скором времени граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, могут получить медицинскую помощь в России по полисам обязательного медстархования.

"В рамках межгосударственного Соглашения об организации медицинской помощи в рамках обязательного медстрахования мы проводим все необходимые подготовительные мероприятия по открытию пунктов выдачи полисов ОМС, которые будут проведены в ближайшие три месяца. В рамках этих полисов наши пациенты будут получать необходимую специализированную помощь на территории России по тем направлениям, по которым мы сегодня не можем обеспечить здесь", – отметил он.

Гепатит В

По словам Цахнакия, для Абхазии остается актуальной проблема заболеваемости гепатитами. Для борьбы и профилактики предусмотрена специальная программа.

"В рамках этой программы предусмотрено приобретение и назначение противовирусных препаратов и вакцины против гепатита В", – сказал он.

Кабмин также утвердил программу по контролю качества лабораторных исследований.

"Известно, что лабораторий в республике немало. Очень важно, чтобы они выполняли качественные исследования. В этом отношении есть определенные проблемы, поэтому в рамках этой программы мы будем осуществлять внешний контроль качества с целью выявления проблемных мест, ошибок и их устранения, и в конечном итоге добиться качественных лабораторных исследований", – заключил министр здравоохранения.