Парламент Абхазии принял поправки в миграционное законодательство

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Законопроект "О внесении изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере миграции" принял Парламент Абхазии в третьем окончательном чтении на заседании в среду 21 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук ГМС Абхазии о рабочей визе: необходимо ходатайство работодателя

Представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба отметил, что суть предлагаемых поправок в миграционное законодательство Абхазии состоит в том, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые прибывают в республику на работу, теперь могут напрямую обращаться в Миграционную службу за получением разрешения.

Он отметил, что действующая редакция закона предусматривает, что иностранные граждане при обращении должны иметь заключенный гражданско-правовой, либо трудовой договор.

"Но основная масса иностранных граждан, въезжающих в Абхазию для осуществления трудовой деятельности, на момент приезда не могли заключить договор и, приехав сюда, обращались к брокерским структурам, которые заключали с ними гражданско-правовые договоры. Затем мигранты получали разрешение на работу, а далее, договор расторгался", — пояснил Шамба.

Представитель президента в Парламенте обратил внимание, что по оценкам Министерства по налогам и сборам, используя в законе правовую лазейку, из-за деятельности посреднических структур республиканский бюджет недополучил 17 миллионов рублей.