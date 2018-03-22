Форма воды: уникальные ресурсы Абхазии

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Об особенностях значения воды в традиционной культуре абхазов, уникальности и экологических проблемах абхазских рек и озер читайте в материале Sputnik.

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Мифологический образ воды

В абхазской мифологии вода – это бесконечное, дающее жизнь, могущественное, побеждающее злые силы, целительное, живое вещество, которому покровительствуют боги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Время Таргиаласа: день весеннего равноденствия в Абхазии

По мифологическим представлениям абхазов, вода может перевернуть мир, вселяет жизнь в природу и может спасти душу. Силу воды абхазы знали издревле. С ней связаны многие народные обычаи.

У абхазов считается, что вода отводит от человека негатив, как бы забирает его на себя.

Кроме того, она вбирает в себя силу слов.

"Если укушенного змеей человека не могли привезти к целительнице, то она отправляла к нему заговоренную воду. Больному давали выпить этой воды и верили, что она выведет яд из его организма или сделает его безвредным", — рассказала фольклорист, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Цира Габния.

В абхазских сказках можно встретить случаи, когда вода меняет облик человека.

Популярен, например, такой сюжет, когда старик окунулся в воду и стал молодым. Окунулся еще раз – превратился в лошадь, в следующий раз – в собаку, и наконец, окунувшись еще раз, снова стал стариком.

В традиционной культуре абхазов считалось, что вода – живая.

© Фото: Горная Абхазия Горы зовут: знакомство с другой Абхазией

"Как и все живые существа, вода может засыпать, останавливаться, отдыхать. В моменты, когда вода спит, "природа слушает, нет ни малейшего звука, все замирает и прислушивается", говорили в народе. Это особое свойство воды видно не всем, не каждый может его заметить.

"Тот, кто увидит, как спит вода, сможет предсказывать события", — отметила Цира Габния.

Увидеть во сне чистую воду у абхазов – к добрым вестям.

Мутная вода или же вода, текущая мимо дома, – предвестие плохих событий. Как рассказала ученый, если человек во сне плавает в чистой прозрачной воде – это признак того, что его ждет счастливая судьба.

Проблемы водного мира Абхазии

По словам ученого, директора Института экологии, в Сухуме выпадает 1600 миллиметров осадков в год, а в горах есть участки, где годовая норма осадков — четыре тысячи миллиметров. В среднем на планете выпадает одна тысяча миллиметров осадков в год.

"Это четыре метра водяного столба, который выпадает в течение года, – рассказывает Роман Дбар. – В Абхазии нет недостатка в воде".

© Фото: Тенгиз Тарба Букет обреченных: как защитить краснокнижные растения Абхазии

Как рассказывает директор Института экологии, при такой насыщенности водой можно было бы относиться к ней без особого внимания, но это заблуждение. Есть одно "но".

"Горные реки Абхазии не обладают способностью к самоочищению, в них минимальное количество микроорганизмов, способных очищать воду, — говорит Дбар. – Порой люди, поднимающиеся в горы, могут помыть машину в ручье. Это самое варварское, что можно сделать с ручьем. Достаточно несколько капель моторного масла, чтобы загрязнить огромный водный бассейн".

Культура трепетного обращения с реками и озерами была в Абхазии много веков, но сейчас она постепенно утрачивается.

"Наши предки никогда не устраивали отхожих мест, скотных дворов на берегах рек и ручьев, — говорит роман Дбар. – Не сбрасывали в воду мусор. Несмотря на то, что воды было много, и она была чистой в прошлые столетия, наши предки хорошо понимали степень уязвимости водных ресурсов".

Угроза водным ресурсам

По мнению ученого, такое отношение к рекам, озерам и ручьям необходимо возродить и сегодня.

Еще одна угроза для водных ресурсов – крупные курортные города Гагра, Пицунда, не обладающие системами очистных сооружений и сбрасывающие стоки в реки и море.

Сами же водные ресурсы Абхазии уникальны.

"У нас феноменальные источники планетарного масштаба, — говорит роман Дбар. – К примеру, в Абхазии течет самая короткая в мире река Репруа. Она выходит из самой глубокой пещеры мира Крубера-Воронья и впадает в море через 18 метров".

Кроме того, в республике можно увидеть такое редкое явление, как эставелла. Помимо Абхазии, оно встречается всего в трех-четырех местах на планете.

"Наблюдать эставеллу можно на реках Хыпста и Белая, — рассказывает Роман Дбар. – Эти реки текут с гор в море, но в определенный период разворачиваются и начинают течь в обратную сторону. Это происходит на участке, где река вырывается из горной теснины. Уникальное явление".

Ученый отмечает огромную энергию абхазских рек, которые на коротких отрезках спускаются с высот в несколько километров.

Интересно, что в последние годы количество осадков в Абхазии увеличилось. По мнению ученого, это явление связано с глобальным потеплением. Атмосфера становится теплее, увеличивается испарение с поверхности океана.

Атмосферные фронты, двигаясь с Атлантики на восток, упираются в Кавказские горы, и здесь влага конденсируется в виде дождей на побережье и снега в горах.