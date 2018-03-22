17:04 22 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Река

Форма воды: уникальные ресурсы Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
16240

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Об особенностях значения воды в традиционной культуре абхазов, уникальности и экологических проблемах абхазских рек и озер читайте в материале Sputnik.

Sputnik

Мифологический образ воды

В абхазской мифологии вода – это бесконечное, дающее жизнь, могущественное, побеждающее злые силы, целительное, живое вещество, которому покровительствуют боги.

Весна
© Sputnik / Томас Тхайцук
Время Таргиаласа: день весеннего равноденствия в Абхазии

По мифологическим представлениям абхазов, вода может перевернуть мир, вселяет жизнь в природу и может спасти душу. Силу воды абхазы знали издревле. С ней связаны многие народные обычаи.

У абхазов считается, что вода отводит от человека негатив, как бы забирает его на себя.

Кроме того, она вбирает в себя силу слов.
"Если укушенного змеей человека не могли привезти к целительнице, то она отправляла к нему заговоренную воду. Больному давали выпить этой воды и верили, что она выведет яд из его организма или сделает его безвредным", — рассказала фольклорист, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Цира Габния.

В абхазских сказках можно встретить случаи, когда вода меняет облик человека.

Популярен, например, такой сюжет, когда старик окунулся в воду и стал молодым. Окунулся еще раз – превратился в лошадь, в следующий раз – в собаку, и наконец, окунувшись еще раз,  снова стал стариком.

В традиционной культуре абхазов считалось, что вода – живая.

Горный массив Арбаика
© Фото: Горная Абхазия
Горы зовут: знакомство с другой Абхазией

"Как и все живые существа, вода может засыпать, останавливаться, отдыхать. В моменты, когда вода спит, "природа слушает, нет ни малейшего звука, все замирает и прислушивается", говорили в народе. Это особое свойство воды видно не всем, не каждый может его заметить.

"Тот, кто увидит, как спит вода, сможет предсказывать события", — отметила Цира Габния.
Увидеть во сне чистую воду у абхазов – к добрым вестям.

Мутная вода или же вода, текущая мимо дома, – предвестие плохих событий. Как рассказала ученый, если человек во сне плавает в чистой прозрачной воде – это признак того, что его ждет счастливая судьба.

Проблемы водного мира Абхазии

По словам ученого, директора Института экологии, в Сухуме выпадает 1600 миллиметров осадков в год, а в горах есть участки, где годовая норма осадков — четыре тысячи миллиметров. В среднем на планете выпадает одна тысяча миллиметров осадков в год.

"Это четыре метра водяного столба, который выпадает в течение года, – рассказывает Роман Дбар. – В Абхазии нет недостатка в воде".

Эндемик Абхазии. Campanula Paradoxa.
© Фото: Тенгиз Тарба
Букет обреченных: как защитить краснокнижные растения Абхазии

Как рассказывает директор Института экологии, при такой насыщенности водой можно было бы относиться к ней без особого внимания, но это заблуждение. Есть одно "но".

"Горные реки Абхазии не обладают способностью к самоочищению, в них минимальное количество микроорганизмов, способных очищать воду, — говорит Дбар. – Порой люди, поднимающиеся в горы, могут помыть машину в ручье. Это самое варварское, что можно сделать с ручьем. Достаточно несколько капель моторного масла, чтобы загрязнить огромный водный бассейн".

Культура трепетного обращения с реками и озерами была в Абхазии много веков, но сейчас она постепенно утрачивается.

"Наши предки никогда не устраивали отхожих мест, скотных дворов на берегах рек и ручьев, — говорит роман Дбар. – Не сбрасывали в воду мусор. Несмотря на то, что воды было много, и она была чистой в прошлые столетия, наши предки хорошо понимали степень уязвимости водных ресурсов".

Угроза водным ресурсам

По мнению ученого, такое отношение к рекам, озерам и ручьям необходимо возродить и сегодня.

Еще одна угроза для водных ресурсов – крупные курортные города Гагра, Пицунда, не обладающие системами очистных сооружений и сбрасывающие стоки в реки и море.

Сами же водные ресурсы Абхазии уникальны.

"У нас феноменальные источники планетарного масштаба, — говорит роман Дбар. – К примеру, в Абхазии течет самая короткая в мире река Репруа. Она выходит из самой глубокой пещеры мира Крубера-Воронья и впадает в море через 18 метров".

Водопроводный кран
© Sputnik. Maksim Bogodvid
"Засуха" в Верхней Эшере: куда ушла вода

Кроме того, в республике можно увидеть такое редкое явление, как эставелла. Помимо Абхазии, оно встречается всего в трех-четырех местах на планете.

"Наблюдать эставеллу можно на реках Хыпста и Белая, — рассказывает Роман Дбар. – Эти реки текут с гор в море, но в определенный период разворачиваются и начинают течь в обратную сторону. Это происходит на участке, где река вырывается из горной теснины. Уникальное явление".

Ученый отмечает огромную энергию абхазских рек, которые на коротких отрезках спускаются с высот в несколько километров.

Интересно, что в последние годы количество осадков в Абхазии увеличилось. По мнению ученого, это явление связано с глобальным потеплением. Атмосфера становится теплее, увеличивается испарение с поверхности океана.

Атмосферные фронты, двигаясь с Атлантики на восток, упираются в Кавказские горы, и здесь влага конденсируется в виде дождей на побережье и снега в горах.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шутка про владикавказскую скамейку
    Раскрыт секрет лавочек

    Десятки тысяч пользователей соцсетей Северной Осетии за пару дней посмотрели видео, на котором житель Владикавказа раскрыл секрет низеньких лавочек.

  • Вид на комплекс зданий Flame Towers в Баку, фото из архива
    Желанный гость

    Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер в мае приедет в Азербайджан – о чем договорились на встрече в Женеве?

  • Саммит ЕС в Брюсселе. День второй
    Торопливый Брюссель

    Соглашение Армения - Евросоюз начнет действовать досрочно. Почему Брюссель предложил не ждать ратификации документа всеми странами ЕС?

  • Подготовка к конкурсу Мисс Казахстан
    В погоне за мечтой

    О чем мечтают самые красивые девушки Казахстана? Финалистки конкурса "Мисс Казахстан" собрались в Астане и готовятся к грандиозному шоу.

  • Сеанс массажа. Архивное фото
    Массажный чемпионат

    В Кыргызстане впервые пройдет чемпионат по массажу. Кто примет участие в первенстве, и какую цель ставят организаторы соревнований?

  • Мемориальный комплекс Хатынь, митинг – реквием Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы
    Вечная память

    Годовщина трагедии в Хатыни: боль от событий Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти белорусов, заявил президент Александр Лукашенко.

  • Здание Рейхстага в центре Берлина
    Что думаете?

    Правительство ФРГ отчитается, что оно думает о негражданах в Латвии – в бундестаге хотят прояснить позицию официального Берлина по этому вопросу.

  • Зал суда
    По всей строгости

    Прокуратура Литвы просит ужесточить наказание в отношении общественного деятеля Гедрюса Грабаускаса, который хранил листовки против НАТО и евро.

  • Стройка
    Дома вне закона

    В деле о легализации построек в Кишиневе появились новые подробности: правоохранительные органы задержали еще несколько человек.

  • Шутка про владикавказскую скамейку
    Раскрыт секрет лавочек

    Десятки тысяч пользователей соцсетей Северной Осетии за пару дней посмотрели видео, на котором житель Владикавказа раскрыл секрет низеньких лавочек.

  • Вид на комплекс зданий Flame Towers в Баку, фото из архива
    Желанный гость

    Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер в мае приедет в Азербайджан – о чем договорились на встрече в Женеве?

  • Саммит ЕС в Брюсселе. День второй
    Торопливый Брюссель

    Соглашение Армения - Евросоюз начнет действовать досрочно. Почему Брюссель предложил не ждать ратификации документа всеми странами ЕС?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Цветы
13 мгновений весны: Абхазия в цвету
Житель Армении отжался 41 раз на тыльных сторонах ладоней
А вам слабо: как охотник за рекордами отжался 41 раз
10 главных инициатив президента Абхазии Рауля Хаджимба
Президентский список: главные инициативы Хаджимба

Соцсети

Sputnikabkhazia