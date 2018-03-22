Всемирный абхазо-абазинский Конгресс принял новый устав

СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Астанда Ардзинба. Второе заседание VII Всемирного абхазо-абазинского Конгресса (ВААК) началось в Сухуме в четверг 22 марта. Ранее делегаты встречались на полях форума в минувшем декабре.

Первым и основным вопросом в повестке дня стало утверждение доработанной редакции Устава организации, принятого 9 декабря 2017 года.

В своем выступлении председатель Высшего Совета ВААК Мусса Экзеков отметил, что для доработки устава были задействованы юристы высшего класса.

"Мы подготовили его и разослали нашим братьям и сестрам. Было время, чтобы его изучить. Устав также был переведен на языки стран, в которых проживает наша диаспора", — сказал он.

Экзеков подчеркнул, что Устав написан в соответствии с законами Республики Абхазия, в то же время документ может дорабатываться и совершенствоваться в случае необходимости.

Глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба отметил, что главная задача всего абхазо-абазинского народа, проживающего в различных странах мира, – сохранение и развитие Абхазии.

"Меня обрадовали пункты устава, в которых отмечается приверженность идее создания необходимых условий для возвращения соотечественников на историческую родину и их участия в развитии государства. У нас есть свое государство, чем могут похвастаться не все народы мира, и мы, абхазы во всем мире, должны сделать все, чтобы сохранить и развивать его", — заявил Агрба.

Потенциал огромной абхазо-абазинской диаспоры, которая по численности превосходит население самой Абхазии, необходимо учитывать и использовать при построении государства, уверен глава Московской Абхазской Диаспоры.

Новый Устав ВААК был принят абсолютным большинством делегатов форума при девяти голосах против.

Делегаты съезда также избрали членов Высшего Совета, в который вошли представители из Абхазии, Турции, России, Иордании.

Участникам был представлен новый интернет портал ВААК, который будет работать на нескольких языках, в том числе на английском, арабском и турецком.

Как отметила руководитель нового интернет-ресурса Амина Лазба, Всемирный абхазо-абазинский Конгресс стоит перед новыми вызовами. По ее мнению, политическая изолированность Абхазии – это прямое следствие отсутствия достоверной информации о стране, о жизни ее граждан внутри и за пределами республики, об истории и культуре народа. Лазба убеждена, что портал будет способствовать формированию и продвижению положительного имиджа Абхазии в мировом информационном пространстве.

Членам ВААК предстоит избрать президиум Высшего Совета и обсудить бюджет организации.

Первая часть Седьмого съезда ВААК прошла в Сухуме с 7 по 9 декабря 2017 года. Тогда делегаты впервые за 25 лет существования организации проголосовали за изменения в структуре. Председателем Высшего Совета стал ученый и меценат Мусса Экзеков, исполнительным секретарем ВААК был избран Инар Гицба, в прошлом Полномочный представитель Абхазии в Турции.

Планируется создать сетевую структуру управления с региональными представительствами организации, а также разработать программы для регионов проживания диаспоры.

Общественная организация Всемирный абхазо-абазинский Конгресс была сформирована в октябре 1992 года в разгар военных действий на территории Абхазии. 7-8 октября 1992 года в селе Лыхны прошел Первый съезд абхазо-абазинского народа.