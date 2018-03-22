17:03 22 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Второе заседание 7 съезда абхазо-абазинского конгресса

Всемирный абхазо-абазинский Конгресс принял новый устав

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
19040

Седьмой Всемирный абхазо-абазинский Конгресс (ВААК) продолжил работу в Сухуме.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Астанда Ардзинба. Второе заседание VII Всемирного абхазо-абазинского Конгресса (ВААК) началось в Сухуме в четверг 22 марта. Ранее делегаты встречались на полях форума в минувшем декабре.
Первым и основным вопросом в повестке дня стало утверждение доработанной редакции Устава организации, принятого 9 декабря 2017 года.

Абхазо-Абазинский съезд в селе Лыхны
© Sputnik
25 лет спустя: участники Конгресса народа Абаза встретились в Лыхны

В своем выступлении председатель Высшего Совета ВААК Мусса Экзеков отметил, что для доработки устава были задействованы юристы высшего класса.

"Мы подготовили его и разослали нашим братьям и сестрам. Было время, чтобы его изучить. Устав также был переведен на языки стран, в которых проживает наша диаспора", — сказал он.
Экзеков подчеркнул, что Устав написан в соответствии с законами Республики Абхазия, в то же время документ может дорабатываться и совершенствоваться в случае необходимости.

Глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба отметил, что главная задача всего абхазо-абазинского народа, проживающего в различных странах мира, –  сохранение и развитие Абхазии.

"Меня обрадовали пункты устава, в которых отмечается приверженность идее создания необходимых условий для возвращения соотечественников на историческую родину и их участия в развитии государства. У нас есть свое государство, чем могут похвастаться не все народы мира, и мы, абхазы во всем мире, должны сделать все, чтобы сохранить и развивать его", — заявил Агрба.

Потенциал огромной абхазо-абазинской диаспоры, которая по численности превосходит население самой Абхазии, необходимо учитывать и использовать при построении государства, уверен глава Московской Абхазской Диаспоры.

Новый Устав ВААК был принят абсолютным большинством делегатов форума при девяти голосах против.

Мусса Экзеков
© Sputnik
Экзеков: ни один язык не сделает нас сильными и счастливыми, как родной

Делегаты съезда также избрали членов Высшего Совета, в который вошли представители из Абхазии, Турции, России, Иордании.

Участникам был представлен новый интернет портал ВААК, который будет работать на нескольких языках, в том числе на английском, арабском и турецком.

Как отметила руководитель нового интернет-ресурса Амина Лазба, Всемирный абхазо-абазинский Конгресс стоит перед новыми вызовами. По ее мнению, политическая изолированность Абхазии – это прямое следствие отсутствия достоверной информации о стране, о жизни ее граждан внутри и за пределами республики, об истории и культуре народа. Лазба убеждена, что портал будет способствовать формированию и продвижению положительного имиджа Абхазии в мировом информационном пространстве.

Членам ВААК предстоит избрать президиум Высшего Совета и обсудить бюджет организации.

Первая часть Седьмого съезда ВААК прошла в Сухуме с 7 по 9 декабря 2017 года. Тогда делегаты впервые за 25 лет существования организации проголосовали за изменения в структуре. Председателем Высшего Совета стал ученый и меценат Мусса Экзеков, исполнительным секретарем ВААК был избран Инар Гицба, в прошлом Полномочный представитель Абхазии в Турции.

Планируется создать сетевую структуру управления с региональными представительствами организации, а также разработать программы для регионов проживания диаспоры.

Общественная организация Всемирный абхазо-абазинский Конгресс была сформирована в октябре 1992 года в разгар военных действий на территории Абхазии. 7-8 октября 1992 года в селе Лыхны прошел Первый съезд абхазо-абазинского народа.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шутка про владикавказскую скамейку
    Раскрыт секрет лавочек

    Десятки тысяч пользователей соцсетей Северной Осетии за пару дней посмотрели видео, на котором житель Владикавказа раскрыл секрет низеньких лавочек.

  • Вид на комплекс зданий Flame Towers в Баку, фото из архива
    Желанный гость

    Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер в мае приедет в Азербайджан – о чем договорились на встрече в Женеве?

  • Саммит ЕС в Брюсселе. День второй
    Торопливый Брюссель

    Соглашение Армения - Евросоюз начнет действовать досрочно. Почему Брюссель предложил не ждать ратификации документа всеми странами ЕС?

  • Подготовка к конкурсу Мисс Казахстан
    В погоне за мечтой

    О чем мечтают самые красивые девушки Казахстана? Финалистки конкурса "Мисс Казахстан" собрались в Астане и готовятся к грандиозному шоу.

  • Сеанс массажа. Архивное фото
    Массажный чемпионат

    В Кыргызстане впервые пройдет чемпионат по массажу. Кто примет участие в первенстве, и какую цель ставят организаторы соревнований?

  • Мемориальный комплекс Хатынь, митинг – реквием Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы
    Вечная память

    Годовщина трагедии в Хатыни: боль от событий Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти белорусов, заявил президент Александр Лукашенко.

  • Здание Рейхстага в центре Берлина
    Что думаете?

    Правительство ФРГ отчитается, что оно думает о негражданах в Латвии – в бундестаге хотят прояснить позицию официального Берлина по этому вопросу.

  • Зал суда
    По всей строгости

    Прокуратура Литвы просит ужесточить наказание в отношении общественного деятеля Гедрюса Грабаускаса, который хранил листовки против НАТО и евро.

  • Стройка
    Дома вне закона

    В деле о легализации построек в Кишиневе появились новые подробности: правоохранительные органы задержали еще несколько человек.

  • Шутка про владикавказскую скамейку
    Раскрыт секрет лавочек

    Десятки тысяч пользователей соцсетей Северной Осетии за пару дней посмотрели видео, на котором житель Владикавказа раскрыл секрет низеньких лавочек.

  • Вид на комплекс зданий Flame Towers в Баку, фото из архива
    Желанный гость

    Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер в мае приедет в Азербайджан – о чем договорились на встрече в Женеве?

  • Саммит ЕС в Брюсселе. День второй
    Торопливый Брюссель

    Соглашение Армения - Евросоюз начнет действовать досрочно. Почему Брюссель предложил не ждать ратификации документа всеми странами ЕС?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Цветы
13 мгновений весны: Абхазия в цвету
Житель Армении отжался 41 раз на тыльных сторонах ладоней
А вам слабо: как охотник за рекордами отжался 41 раз
10 главных инициатив президента Абхазии Рауля Хаджимба
Президентский список: главные инициативы Хаджимба

Соцсети

Sputnikabkhazia