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Малоинвазивная операция в Республиканской больнице

Режут без ножа: как в Абхазии работает малоинвазивная хирургия

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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О том, как способствуют развитию абхазской медицины, принятые Кабинетом Министров программы в области здравоохранения, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Республиканской больнице, в отделении хирургии, заместитель главного врача по высокотехнологичной медицинской помощи Руслан Смыр готовится к очередной малоинвазивной операции.

Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице
© Sputnik Амра Амичба
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"Малоинвазивная хирургия позволяет проводить операции без разрезов при помощи лишь нескольких проколов в брюшной полости. Это малая травматичность, быстрая реабилитация, высокий косметический эффект. Сейчас мы подготовим все, и через пару минут вы сможете сами увидеть", – говорит Смыр и направляется в свой кабинет.

Через пару минут появляется хирург в синей спецодежде, шапочке и маске.

"Операционная с интегрированной техникой, которая позволяет вводить с помощью проколов в брюшную полость видеосистему и дополнительные манипуляторы, с помощью которых можно производить оперативное вмешательство. Надеюсь, сознание не потеряете", – улыбаясь, предупреждает Смыр.

На операционном столе врачи уже все подготовили. Пациент под наркозом, техника подключена. Доктору остается только ввести в брюшную полость видеосистему, которая позволит выявить очаг заболевания. Продолжительность операции составляет не более одного часа.

"После малоинвазивной эндоскопической операции пациенты быстро восстанавливаются, хорошо переносят. Мы делаем операции в области гинекологии, урологии, пластической хирургии и так далее", – отметил замглавврача.

В рамках целевой программы

"В этом году применение высокотехнологичной помощи входит в ведомственную целевую программу, что обеспечит наше отделение всем необходимым для проведения малоинвазивных хирургических вмешательств", – сказал Руслан Смыр.

По его словам, современные методы операции требуют больших денег.

"Чтобы проводить операции нужно много расходных материалов, на которые уходит много денег. Теперь у нас есть возможность приобретать эти расходные материалы и бесплатно проводить малоинвазивные операции нашим гражданам", – добавил он.

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Как отметил заместитель главврача, пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, становится все больше.

"Если раньше, когда этого отделения у нас не было, многие наши пациенты выезжали за пределы Абхазии, то сейчас, с открытием отделения, ситуация изменилась. Пациенты начали госпитализироваться к нам в отделение. Думаю, что со временем мы существенно уменьшим отток наших пациентов за пределы республики", – констатировал он.

Другие программы

"Как вы знаете, 21 марта Кабинетом Министров было принято 14 программ в области здравоохранения. Все они являются гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи гражданам Абхазии", – напомнил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

В рамках бюджета 2018 года утвердили и новые программы, которых ранее не было в абхазской медицине.

"Это программы по лечению вирусного гепатита С, профилактика гепатита В, программа по развитию и совершенствованию высокотехнологичной медицинской помощи. На эту программу направлено девять миллионов 900 тысяч рублей. В рамках этой программы мы планируем при Республиканской больнице начать проведение реконструктивных операций в области нейрохирургии, ортопедии, травматологии и эндоскопической хирургии", – отметил Цахнакия.

Основная цель, как признался министр здравоохранения, — в полном объеме оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в Республиканской больнице.

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© Sputnik Сария Кварацхелия
Операция в отделении хирургии в ЦРБ



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