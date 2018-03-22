От Ирана до Украины: боевой путь полковника Голандзия

Бадрак Авидзба, Sputnik

Начало военного пути

Леонтий Голандзия родился в села Кутол в 1903 году. Получив военное образование в Военно-политической Академии в Ленинграде в 1936 году, был назначен комиссаром 151-го стрелкового полка 51-й Перекопской Краснознаменной дивизии в Одессе. С лета 1939 года служил в Закавказском военном округе.

Заместитель директора Музея Боевой Славы, историк Николай Медвенский рассказал, что после начала Великой Отечественной войны на территории Ирана начали организовываться фашистские диверсионные отряды, которым была поставлена задача проникнуть к нефтепромыслам в Баку, а также в республики Средней Азии.

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"Кампания в Иране продолжалась с 25 августа по 17 сентября 1941 года. Леонтий Голандзия принимал в ней активное участие. Командир 20-й горнострелковой дивизии, полковник Турчинский вспоминал: "Население встречало нас весьма дружелюбно. Леонтий Федорович отлично владел языком фарси, и это очень помогало ему, используя показания местных жителей, выявлять и изолировать лиц, оказывавших помощь фашистам, а также немецких офицеров, находившихся в Иране под видом туристов", — рассказал историк.

После того, как 20-я горнострелковая дивизия выполнила поставленные задачи, она была выведена из Ирана и передислоцирована на Черноморское побережье Кавказа.

Ее полки разместились в Головинке, Сочи, Лазаревском и Пиленково (Цандрипш).

"В сентябре 1941 года Леонтий Голандзия был назначен военным комиссаром 404-й стрелковой дивизии, дислоцированной в городе Ленинакан. Однако он вернулся в 20-ю горнострелковую дивизию на свою прежнюю должность", — рассказал Медвенский.

Освобождение Кавказа и Украины

25 июля 1942 года началась Битва за Кавказ. Немецкие войска стремились овладеть нефтяными месторождениями Баку, Майкопа, Грозного, также прорваться через Кавказские горы к побережью Черного моря и захватить ключевые города.

"В ходе оборонительных боев на Умпырско-Белореченском направлении 20-я горнострелковая дивизия не допустила выхода немцев к Сочи и Адлеру, а затем сражалась с фашистами на Лазаревском направлении", — отметил Николай Медвенский.

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После окончания оборонительного этапа Битвы за Кавказ Красная Армия перешла в контрнаступление.

"Леонтий Федорович вместе со своей дивизией преследовал отступавшего противника до Таманского полуострова. 24 декабря был назначен командиром 476-го стрелкового полка 320-й стрелковой Енакиевской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта", — сказал замдиректора музея.

В апреле 1944 года Леонтий Голандзия участвовал в освобождении Одессы, в мае 1944 года в боях за Тирасполь был ранен и попал в госпиталь. По состоянию здоровья в августе 1944 года Голандзия передал командование дивизией и был направлен на курсы в Военную академию имени Фрунзе в Москве. После окончания курсов стал командиром 243-го запасного стрелкового полка, дислоцированного на Закавказском фронте.

За проявленное мужество во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Лоентий Голандзия был награжден орденом Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, медалями. Ушел из жизни в 1975 году.

Чтобы помнили историю

Участник памятного вечера, односельчанин Леонтия Голандзия, историк Геннадий Цулая считает, что подобные встречи надо продолжать.

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"Такие мероприятия, конечно, нужно проводить чаще, безусловно, это воспитывает в молодежи любовь к Родине. Воспитание подрастающего поколения на примере наших дедов и прадедов, которые воевали в Великую Отечественную войну, имеет большое значение. Мы должны помнить защитников Абхазии, погибших в 1992-1993 годах, они совершили бессмертный подвиг, благодаря им мы сегодня имеем свободную, демократическую и развивающуюся страну", — сказал Цулая.

Представители рода Голандзия были признательны организаторам за внимание к их предку.

" К сожалению, мы мало что сделали для того, чтобы память о нашем предке была известна молодежи, вы восполнили тот пробел, который мы допустили. Я надеюсь, с этого момента мы будем подробнее заниматься такими вопросами, может быть, мы еще что-то новое узнаем о своем предке", — признался Темур Голандзия.