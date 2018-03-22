22 марта 1993 года: грузинские мародеры разорили Сухум

"Ночью опять шел снежок. Лежит сейчас за окном тонким слоем, конца этой холодрыге не будет, холодно, голодно. В ногах моих ни кровинки. В доме лишь я прожила всю зиму без печки и огня, кроме своей банки за окном, на которой я готовила себе еду. Хлеба уже несколько дней нет. На дрова русские соседи притаскивают какую-то учрежденческую мебель и рубят во дворе. Я лишь подбираю щепки для растопки. Какая долгая зима – декабрь, январь, февраль, март. И апрель будет холодный. Целых пять месяцев холода без огня, света, хлеба и воды", – пишет в своем дневнике пенсионерка Людмилы Тарнава, оставшейся в оккупированном Сухуме.

Пенсионерка признается, что боится одна выходить на улицу – опасно.

"Из-за облав боюсь идти в библиотеку и на базар. Надо брать с собой паспорт. А я из-за графы национальность боюсь, узнав, что я абхазка могут загрести в заложницы. Режим совсем, как в годы отечественной войны – фашистский. А идти надо. Ведь запасы еды и денег кончаются, хотя, деньги едва ли будут", – говорится в дневнике пенсионерки. – Пошли с Дусей на консервный завод набрать полу гнилых досок от ящиков на дрова. Когда шли назад, издали за нами следовали три типа. Один из них – гвардеец с автоматом. Он увидев нас стал манить пальцем и кричать: "Мародеры, подойдите ка сюда". Мы не подошли. Дуся на расстоянии брехалась от него на грузинском языке, и он отстал от нас. Смешно сказать, вот уж поистине не видят бревно в своем глазу, кто истинный-то мародер. Все кругом разорили, разбили всю красу города и сожгли. Тут мародеров никто не наказал. А мы собирающие полу гнилые дощечки, как какие-то бродяжки – мародеры. Ну и ну. Словом сказать, страшно одной из дома выходить. Слышала, на улице ловят не грузин и заставляют идти на линию фронта за телами погибших. Верно ли это, кто знает? Но погибшие еще не все подобраны. Это факт. Сухум надо было брать сходу. Сколько месяцев готовилось-то".

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