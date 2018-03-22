Едины и неделимы: о главных идеях съезда абхазо-абазинского конгресса

Второе заседание Седьмого Всемирного абхазо-абазинского Конгресса (ВААК) прошло в Сухуме в четверг 22 марта. Его делегаты утвердили новую редакцию Устава организации и выбрали членов ее Высшего Совета.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Седьмой Всемирный абхазо-абазинский Конгресс (ВААК) продолжил свою работу в Сухуме после почти четырехмесячного перерыва. Первая часть форума прошла также в столице Абхазии 7-9 декабря. Она стала знаковой для организации, которая впервые за свою 25-летнюю историю претерпела изменения в структуре и сменила руководителей. На посту лидера ВААК доктора юридических наук Тараса Шамба, стоявшего у истоков создания организации и до сих пор бывшим ее бессменным руководителем, сменил российский бизнесмен, ученый и известный меценат абазинского происхождения Мусса Экзеков. Согласно новой структуре организации его должность теперь стала именоваться – председатель высшего ВААК. Исполнительным секретарем (раньше эта должность именовалась генеральный секретарь) стал Инар Гицба, имеющий немалый опыт работы с абхазской диаспорой, в недавнем прошлом Гицба был Полномочным представителем Абхазии в Турции, а до того начальником отдела Турции и Ближнего Востока МИД Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мусса Экзеков: самая важная задача – объединить народ

Новое руководство организации заверило, что в обозримом будущем планирует создать сетевую структуру управления при непосредственном участии в работе региональных представительств в местах проживания диаспоры, а также создать специальные программы для каждого из таких регионов, где компактно проживают абхазы или абазины.

Второе заседание съезда было посвящено утверждению доработанной редакции нового Устава организации. Собственно перерыв в несколько месяцев понадобился руководству ВААК именно для того, чтобы доработать Устав, проект, которого был принят в декабре.

Главное отличие новой редакции от старой, как заверяют в секретариате организации, в том, что новый устав соответствует новым реалиям, отражает новые вызовы, стоящие перед абаза народом во всем мире и предполагает использование современных технологий, в том числе в информационном поле.

Как отметил Мусса Экзеков в своем вступительном слове, над редакцией Устава работали юристы высшего класса. Проект был разослан представителям зарубежной диаспоры, которые могли с ним ознакомиться и внести свои замечания. Кроме того Экзеков подчеркнул, что документ, составленный в соответствии с законами Республики Абхазия, может совершенствоваться и дополняться и в дальнейшем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Всемирный абхазо-абазинский Конгресс принял новый устав

Свою готовность поддержать новую редакцию Устава ВААК выразил и глава Абхазской московской диаспоры. Он заявил о том, что идея создания необходимых условий для возвращения соотечественников на историческую родину и их участия в развитии государства в полной мере отражена в Уставе, что не может не радовать.

Агрба подчеркнул, что главная задача всего абхазо-абазинского народа – сохранение и развитие Абхазского государства, и все силы абхазов и абазин во всем мире должны быть направлены на эту цель. При этом, уверен глава Московской абхазской диаспоры, потенциал огромной абхазо-абазинской диаспоры, которая по численности превосходит население самой Абхазии, при построении государства необходимо учитывать и использовать.

В общей сложности форум собрал 208 делегатов из Абхазии, России, Турции, Иордании. С приветственным словом ко всем участникам съезда обратился советник президента Абхазии Рауля Хаджимба Владимир Зантария, который передал слова поддержки и добрые пожелания Конгрессу абхазо-абазинского народа от главы республики.

Одним из самых эмоциональных выступлений, которое несколько раз прерывалось аплодисментами стала речь Председателя Федерации абхазских культурных центров Атанура Акусба. Лидер самой многочисленной абхазской диаспоры, которая насчитывает до 500 тысяч человек, отметил, что главный вызов, стоящий перед народом абаза – это угроза потери национального самосознания. Акусба привел пример ряда поселений в Турции, которые некогда были абхазскими, но постепенно погибли, жители утратили национальную культуру своих предков, забыли родной язык. Необходимо консолидировать все силы народа для сохранения и развития культуры абхазов и абазин, создания условий для возрождения языка.

© Sputnik Зафас Гамгия Акусба о Федерации культцентров в Турции: составим список всех абхазов

"Мы не должны оставлять наших братьев и сестер даже, если они не вернулись на историческую Родину, а решили остаться в странах проживания. И там, мы все должны помогать им чувствовать себя частью абхазского общества", — так в переводе на русский звучат слова Атанура Акусба, который провел все свое выступление на абхазском языке.

Кстати говоря, на собрании в равной степени звучали сразу несколько языков, это абхазский и абазинский, русский и турецкий. Чтобы донести мысли выступавших до понимания всех участников встречи в зале работал переводчик.

Помимо обсуждения новой редакции Устава ВААК, на повестке дня также стоял вопрос об избрании Высшего Совета организации. В него вошли представители из Абхазии, Карачаево-Черкессии, России, Турции, Иордании. При том из состава Высшего совета был избран президиум организации, который призван решать непосредственно текущие вопросы ВААК между съездами.

Помимо работы над Уставом за первые месяцы 2018 года в ВААК шла усиленная работа по реализации масштабного проекта организации – его нового интернет портала, руководителем которого стала Амина Лазба.

Политическая изолированность Абхазии – это прямое следствие отсутствия достоверной информации о стране, о жизни ее граждан внутри и за пределами республики, об истории и культуре народа, считает руководитель портала. Потому и мультимедийный сайт ВААК соответствует требованию времени, когда Абхазия фактически находится в условиях информационной войны.

Делегатам форума был представлен презентационный ролик портала, который появится в доступном пользовании в ближайшие месяцы. На данный момент, по словам руководителя проекта, собран контент сайта в общей сложности в 250 страниц, которые будут переведены на несколько языков, в том числе на английский, арабский, турецкий. Весь контент портала, по словам Лазба, будет согласован с учеными, историками, этнографами и будет опубликован с использованием современных информационных мультимедийных технологий.

После презентационного ролика делегаты прервались на обед, чтобы затем снова встретиться в составе Высшего Совета ВААК и уже за закрытыми дверьми обсудить бюджет организации.