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Медицинский работник делает укол

Скорик о вирусе гриппа: вакцинация дала очень хороший эффект

© Sputnik. Александр Кондратюк
В Абхазии
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Главный санитарный врач республики Людмила Скорик рассказала в интервью Sputnik Абхазия о ситуации с гриппом в республике.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Вакцинация от вируса гриппа, проведенная осенью 2017 года, дала положительный эффект, сказала в интервью на радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

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"Наше сознательное население осенью 2017 года очень активно откликнулось на вакцинацию, которая проходила под эгидой Министерства здравоохранения. Было завезено 15 тысяч доз вакцины, нашим деткам, педагогам были сделаны вакцины. Поэтому у нас не было ни первой волны гриппа, ни последующих, эпидемический порог не был превышен. Были единичные случаи именно у тех людей, которые не вакцинировались, они пожилого возраста, они попали в Республиканскую больницу", — добавила она.

Она подчеркнула, что помимо гриппа, существуют другие вирусные заболевания.

"Мы почему-то считаем, что все вирусные инфекции — это грипп, нет. В этом и разница между вирусными инфекциями и гриппом. Грипп опасен тем, что после поднятия температуры, слезотечения и течения из носа, першения в горле гриппозная инфекция дает после себя осложнение", — подчеркнула Скорик.

Спустя 7-14 дней после гриппозной инфекции возникают воспалительные процессы легких, иногда начинаются головные боли, чем и опасны вирусные инфекции, заметила врач.

"Призываю всех пройти вакцинацию, которую мы будем проводить осенью. Профилактика всегда намного лучше предохраняет от заболеваний, чем потом лечение. Сейчас, в данный период времени я не думаю, что к нам придет какая-то волна гриппа, что будут очень сильные вспышки, хотя к весеннему периоду естественно у любого человека снижается иммунная защита организма. Поэтому в данный период рекомендую употреблять всем морсы из свежезамороженных ягод, таких как облепиха, черная смородина, черника, любые фрукты с содержанием витамина С — все это дает очень хороший стимул для поднятия иммунитета", — сказала врач.

Также она рекомендует правильно одеваться, не перегреваться и не переохлаждаться, что может привести к заболеванию гриппом. При этом Скорик заметила, что перегрев также ведет к снижению иммунитета, как переохлаждение.

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Теги:
вакцинация, грипп, Скорик



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