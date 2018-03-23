Скорик о вирусе гриппа: вакцинация дала очень хороший эффект

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Вакцинация от вируса гриппа, проведенная осенью 2017 года, дала положительный эффект, сказала в интервью на радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

"Наше сознательное население осенью 2017 года очень активно откликнулось на вакцинацию, которая проходила под эгидой Министерства здравоохранения. Было завезено 15 тысяч доз вакцины, нашим деткам, педагогам были сделаны вакцины. Поэтому у нас не было ни первой волны гриппа, ни последующих, эпидемический порог не был превышен. Были единичные случаи именно у тех людей, которые не вакцинировались, они пожилого возраста, они попали в Республиканскую больницу", — добавила она.

Она подчеркнула, что помимо гриппа, существуют другие вирусные заболевания.

"Мы почему-то считаем, что все вирусные инфекции — это грипп, нет. В этом и разница между вирусными инфекциями и гриппом. Грипп опасен тем, что после поднятия температуры, слезотечения и течения из носа, першения в горле гриппозная инфекция дает после себя осложнение", — подчеркнула Скорик.

Спустя 7-14 дней после гриппозной инфекции возникают воспалительные процессы легких, иногда начинаются головные боли, чем и опасны вирусные инфекции, заметила врач.

"Призываю всех пройти вакцинацию, которую мы будем проводить осенью. Профилактика всегда намного лучше предохраняет от заболеваний, чем потом лечение. Сейчас, в данный период времени я не думаю, что к нам придет какая-то волна гриппа, что будут очень сильные вспышки, хотя к весеннему периоду естественно у любого человека снижается иммунная защита организма. Поэтому в данный период рекомендую употреблять всем морсы из свежезамороженных ягод, таких как облепиха, черная смородина, черника, любые фрукты с содержанием витамина С — все это дает очень хороший стимул для поднятия иммунитета", — сказала врач.

Также она рекомендует правильно одеваться, не перегреваться и не переохлаждаться, что может привести к заболеванию гриппом. При этом Скорик заметила, что перегрев также ведет к снижению иммунитета, как переохлаждение.