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Ребенок АШАНА Эванжелина Закарьян

Вылечиться, чтобы стать доктором: девочка из Абхазии нуждается в помощи

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начинает сбор средств на срочную операцию в медицинском центре "Норк-Мараш" в Ереване семилетней Еванджелине Закарьян, лечение которой стоит 267 тысяч рублей.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Семилетней Еванджелине Закарьян с рождения врачи диагностировали порок сердца.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Сразу после рождения мы проверили ребенка в Адлере, врачи диагностировали дефект межжелудочковой перегородки", – рассказала мать ребенка Евгения Закарьян.

Другими словами, в перегородке, которая разделяет правое и левое предсердие, образовалась дырочка. Еванджелине врачи прописали курс медикаментозного лечения. Родители надеялись, что ребенок исцелится от недуга, но чудо так и не произошло – отверстие между желудочками не закрылось, а, напротив, стало увеличиваться.

"Врачи сказали, что необходима срочная операция, потому что отверстие уже выросло до 5 миллиметров. Уже у Еванджелины появляются синяки под глазами, плохо спит, быстро устает", – сказала Евгения Закарьян.

По словам кардиолога детской поликлиники Олимпии Скаковой, диагноз мешает ребенку вести нормальную жизнь.

"Достаточно неблагоприятный прогноз. Из-за дырочки в перегородке между правым и левым предсердием кровь из левого предсердия идет в правое. То есть кровь, которая через легкие поступает в левое предсердие, она обратно возвращается в правое предсердие и опять идет в легкие. Легкие переполняются. В итоге и желудочек, и предсердие расширяются. Это уже плохо. До этого нельзя доводить", – сказала она.

Врач отметила, если срочно не провести операцию, то это грозит ребенку инвалидностью.

"Это ведет к инвалидности. Если не провести операцию, состояние ребенка будет ухудшаться", – пояснила кардиолог.

Маленькая Еванджелина любит учиться в школе, рисовать и танцевать. Но из-за недуга она не может вести активный образ жизни – быстро устает.

"Еванджелине противопоказана физкультура. Она раньше ходила на танцы, но мы вынуждены были прекратить занятия. Хотя она очень хотела", – добавила мать ребенка.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сейчас у Еванджелины осталось одно любимое занятие, которое ей не противопоказано. Девочка рисует принцесс.

"Я люблю рисовать принцесс и эльфов. Вот тут две принцессы, – протягивает свой рисунок с принцессами и эльфами. – Принцесс зовут Кристи и София, а эльфам еще не придумала названия".

Как призналась Еванджелина Закарьян, она хочет стать доктором, когда вырастет.

"У меня есть две мечты – стать доктором, чтобы лечить людей, и попасть в волшебную страну, где исполняются все мечты", – признается она.

В медицинском центре "Норк-Мараш" в Ереване готовы принять Еванджелину Закарьян на оперативное лечение. Операция обойдется в 267 тысяч рублей.

Помочь Еванджелине можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода #. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант–Банка".

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