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Вручение юбилейных медалей родственникам ветеранов ВОВ

Награда нашла героев: абхазские ветераны посмертно удостоены "Красной Звезды"

© Sputnik
В Абхазии
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Награды, к которым были представлены абхазские ветераны Ушанги Басария и Арзамет Тания, дошли до родственников героев спустя 73 года после окончания Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Удостоверения о награждении боевым орденом Красной Звезды были вручены родственникам ветеранов Великой Отечественной войны Ушанги Басария и Арзамета Тания.

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"Сегодня мы вручаем родственникам Ушанги Басария и Арзамета Тания удостоверения о награждении их боевым орденом Красной Звезды. Как известно, эти ордена вручаются за отвагу и храбрость, проявленную в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне. Басария и Тания принимали участие в борьбе за свободу нашей общей Родины под названием Советский Союз. Сегодняшняя церемония – яркий пример того, какой храбрый и героический абхазский народ", – сказал на церемонии вручения удостоверений советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский.

Награды абхазским ветеранам Ушанги Басария и Арзамету Тания не смогли вручить своевременно.

"Ушанги Басария был представлен к награде в 1945 году, но во время вручения наград он попал в госпиталь. А Арзамет Тания был представлен к награде в 1946 году. До него также своевременно не дошла награда", – пояснил советник-посланник посольства России в Абхазии.

Родственники ветеранов войны поблагодарили всех, кто помогал восстановить историческую справедливость.

"В конце прошлого года моему дедушке Ушанги Басария было присвоено звание Героя Абхазии в виду того, что в свое время по субъективным обстоятельствам ему не было присвоено звание "Герой Советского Союза", к которому он был представлен командованием. Эта череда событий является поводом радости и гордости не только нашей семьи, но и всего народа Абхазии, так как это факт торжества исторической справедливости", – отметил внук Ушанги Басария Леон Кварчия.

По словам Алексея Тания – сына Арзамета Тания, ветеран при жизни даже не знал, что он был представлен к награде.

"Эти удостоверения мы будем хранить как память о своем отце, который героически сражался в рядах Советской армии. Отец ушел из жизни в 1975 году в возрасте 64 лет, так и не узнав, что был награжден такой высокой наградой, как орден Красной Звезды, – сказал он.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.




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