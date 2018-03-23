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В субботу дождь, в воскресенье прояснится: погода на выходные в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (630)
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В выходные на территории Абхазии неустойчивая погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. В субботу ночью и утром преимущественно без осадков, днем синоптики республики прогнозируют дождь.

К вечеру субботы погода значительно ухудшится, сильный ливневый дождь с грозой, с усилением ветра до 17 метров в секунду.

В воскресенье ночью, утром и вечером — дождь, днем погода прояснится.

Температура воздуха ночью с +7˚С до +12˚С, днем с +13 ˚С до +18˚С.

Атмосферное давление низкое, 750 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.

Температура морской воды +11˚С.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Волнение морской воды умеренное – 2 балла и значительный — до 5 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (630)



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