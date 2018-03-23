В субботу дождь, в воскресенье прояснится: погода на выходные в Абхазии

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. В субботу ночью и утром преимущественно без осадков, днем синоптики республики прогнозируют дождь.
К вечеру субботы погода значительно ухудшится, сильный ливневый дождь с грозой, с усилением ветра до 17 метров в секунду.
В воскресенье ночью, утром и вечером — дождь, днем погода прояснится.
Температура воздуха ночью с +7˚С до +12˚С, днем с +13 ˚С до +18˚С.
Атмосферное давление низкое, 750 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.
Температура морской воды +11˚С.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Волнение морской воды умеренное – 2 балла и значительный — до 5 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.