Всего лишь пыльная буря: метеорологи рассказали о грязном дожде в Абхазии

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Грязный дождь – последствие пыльной бури из Сахары, рассказал на радио Sputnik сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

"Из Сахары периодически поднимается пыльная буря, песок поднимается на высоту до пяти километров. Он переносится воздушными реками. Крупные частицы падают, а мелочь несет идущим потоком. Такая буря как раз на днях была. Она захватила Крит, где была очень сильная буря с видимостью до 100 метров. А самые мелкие частицы дотащило до Кавказа – остатки пыльной бури выпали в виде этой безвредной для человека пленки", — добавил он.

По словам главы Госгидрометеослужбы Абхазии Леварда Барциц грязные дожди связаны с увеличением среднеазиатских воздушных потоков и феноменом глобального потепления.

"Появились так называемые грязные дожди, когда ветер поднимает на огромную высоту песок в Северной Африке, его мельчайшие песчинки перемещаются с воздушными массами и выпадают с дождями на территории Абхазии", – сказал он.

Другой абхазский метеоролог, Амир Цушба заверил, что у жителей Абхазии нет повода для опасений.

"Когда глина высыхает, она превращается в пыль красного цвета, то есть содержит железо. Это не несет никакого вреда ни человеку, ни природе. Через сутки погода прояснится", — прояснил ситуацию он.

По словам Цушба, погода прояснится уже через сутки.