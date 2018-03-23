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Песочный дождь в Сухуме

Всего лишь пыльная буря: метеорологи рассказали о грязном дожде в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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23 марта жителей Абхазии шокировал грязный дождь. Метеорологи развеяли опасения жителей республики.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Грязный дождь – последствие пыльной бури из Сахары, рассказал на радио Sputnik сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Горы
© AFP 2018/ ROBERTO SCHMIDT
Метеоролог: "грязные дожди" в Абхазии – признак всемирного потепления

"Из Сахары периодически поднимается пыльная буря, песок поднимается на высоту до пяти километров. Он переносится воздушными реками. Крупные частицы падают, а мелочь несет идущим потоком. Такая буря как раз на днях была. Она захватила Крит, где была очень сильная буря с видимостью до 100 метров. А самые мелкие частицы дотащило до Кавказа – остатки пыльной бури выпали в виде этой безвредной для человека пленки", — добавил он.

По словам главы Госгидрометеослужбы Абхазии Леварда Барциц грязные дожди связаны с увеличением среднеазиатских воздушных потоков и феноменом глобального потепления.

"Появились так называемые грязные дожди, когда ветер поднимает на огромную высоту песок в Северной Африке, его мельчайшие песчинки перемещаются с воздушными массами и выпадают с дождями на территории Абхазии", – сказал он.

Другой абхазский метеоролог, Амир Цушба заверил, что у жителей Абхазии нет повода для опасений.

"Когда глина высыхает, она превращается в пыль красного цвета, то есть содержит железо. Это не несет никакого вреда ни человеку, ни природе. Через сутки погода прояснится", — прояснил ситуацию он.

По словам Цушба, погода прояснится уже через сутки.




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