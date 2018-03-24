Вместе против мраморного клопа: Россельхознадзор проводит мониторинг в Абхазии

В рамках мероприятия будут розданы буклеты, для того, чтобы жители знали, как можно самостоятельно бороться с вредителем.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Специалисты Министерства сельского хозяйства Абхазии и Россельхознадзора проводят мониторинг, чтобы определить насколько распространен мраморный клоп в республике с наступлением весны.

Для того, чтобы охватить всю территорию Абхазии, специалисты были разделены на группы и отправлены по всем районам страны.

"Сейчас мы пойдем по селам, будем осматривать, собирать клопа, вычислять, где какой объем заражения, где больше, а где меньше. Вечером будут собраны все данный со всей Абхазии, далее будем решать, какие меры принимать, чтобы бороться с вредителем. После сюда высадится еще больший десант специалистов для того, чтобы уничтожать мраморного клопа", — рассказал представитель сочинского отдела Россельхознадзора Владимир Сарычев.

Специалисты поставили перед собой задачу посмотреть сельскохозяйственные угодья, общественные помещения и личные подсобные хозяйства. В рамках мероприятия будут розданы буклеты, для того, чтобы жители знали, как можно самостоятельно бороться с вредителем.

Одна из групп направилась в село Баслата Сухумского района. Из-за небольшого похолодания обнаружить мраморного клопа в приусадебных участках не удалось, однако, в домах его очень много.

"Мы боремся с клопом очень просто, собираем их по одной штуке и выбрасываем в печку, чтобы они не распространялись. Они, как известно, идут на тепло, когда мы растапливаем печку, клоп моментально выходит со всех щелей", — сказала жительницу села Баслата Светлана Папазян.

Спустя несколько минут, без длительных поисков она принесла ученым полную руку коричневого вредителя, которых положили в баночку для проведения исследований. Она заметила, что клоп уничтожил большую часть фруктов и овощей в прошлом году и опасается, что такая ситуация повторится и в этом.

© Sputnik Бадрак Авидзба Борьба с Мраморным клопом

Специалисты также осматривали приусадебные участки, на одном из них на развешанной ловушке было огромное количество пойманного клопа.

"Мы сходились во мнении, что мраморный клоп поражает определенные виды культур, но здесь ситуация раскрылась иначе, потому что мы здесь выявили пораженность значительно большего набора культур, чем мы ожидали", — сказала специалист Россельхознадзора Татьяна Каданова.

По итогом первого дня мониторинга, в воскресенье 25 марта состоится совещание в Кабинете Министров Абхазии для того, чтобы обсудить, какие действие предпринимать далее для эффективной борьбы с мраморным клопом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Создан республиканский штаб по борьбе с мраморным клопом

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками со свежими овощами и фруктами, срезанными цветами, посадочным материалом. Питается на молодых ветвях листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду). Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.