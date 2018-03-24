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Война в Абхазии

24 марта 1993 года: мысли о государственности Абхазии

© AP Photo. Andrei Soloviev
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (223)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"Была в Новой районе, отнесла семена Саре. По пути купила "Демократическую Абхазию" и, пока дошла до дому, прочла. Мне понравилась статья Ады Маршания. Она, собственно, выразила и мои мысли в отношении статуса Абхазии и вообще. Пришла домой. Надо варить постный борщ. Стали погромыхивать орудия. На дворе теплее, даже жарче, чем в моей квартире. Только вот как поверить в наивные пожелания Ады Маршания, да и мои тоже, о государственности Абхазии в составе Грузии, если в воздухе носится такое: "С абхазцами расправимся, а русские и армяне сами уедут", — пишет в своем дневнике пенсионерка Людмилы Тарнава, оставшаяся в оккупированном Сухуме.

Далее она пишет, что государственности Абхазии в составе Грузии не дают.

"Как это мол, государство в государстве со своей символикой и так далее? А как же автономии России? И потом, поскольку здесь проживает большинство грузин, чем абхазов, грузины же хотят Абхазией и править. А абхазы быть у них всего лишь на подхвате на родной земле не хотят. Вот тут-то и зарыта собака, и война не в состоянии логически завершиться. Боже, никак люди не могут на Земле между собой договориться, будто у каждого из нас не одна, а несколько жизней. Сколько парней полегло в середине этого марта, еще и жить не начинавших. Жалко и больно за них!" — говорится в дневнике Людмилы Тарнава.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (223)



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