Сформирован состав жюри на Международный кинофестиваль в Абхазии

Международный кинофестиваль пройдет в Абхазии со 2 по 6 апреля.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Состав жюри на Международный кинофестиваль в Абхазии сформирован, сообщает пресс-служба Сухумского Международного кинофестиваля.

© Sputnik / Илона Хварцкия Объявлен шорт-лист Международного кинофестиваля в Абхазии

"Оценивать новые киноленты предстоит жюри, в состав которого вошли: Народный артист Абхазии, кинорежиссер, сценарист Вячеслав Аблотия, режиссер и сценарист Владимир Фенченко, Заслуженный артист России, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис, кинорежиссер, сценарист и композитор Михаил Местецкий и продюсер и актриса Елена Гликман. Председатель жюри –кинорежиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян", – говорится в сообщении.

В конкурсную программу отобрано 32 фильма. Как ранее рассказала Sputnik один из организаторов фестиваля Илона Хварцкия, на кинофестивале будут представлены фильмы из Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи.

В конкурсной программе фестиваля участвовали только короткометражные фильмы с хронометражем от 10 до 30 минут.

Международный кинофестиваль пройдет в Абхазии со 2 по 6 апреля. Открытие и закрытие Сухумского Международного кинофестиваля будет проходить в РУСДРАМе.