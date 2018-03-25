Культурные события недели: премьера в РУСДРАМе и "7 новелл" в Гале

Афиша культурных событий Абхазии с 26 марта по 1 апреля.
РУСДРАМ
27 марта в 19:00 к Международному дню театра в Государственном Русском театре имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля "Игрок" по произведению Федора Достоевского.
Новым явлением в театральной работе станет участие в "Игроке" Абхазской государственной хоровой капеллы под руководством дирижера, Народного артиста Абхазии Нодара Чанба.
Режиссер постановки — Антон Киселюс.
В постановке приняли участие актеры РУСДРАМа совместно с выпускниками абхазской студии Театрального института имени Б. Щукина при Театре Вахтангова.
Автор инсценировки — абхазская писательница Эля Джикирба.
28 марта в 19:00 зрители РУСДРАМа смогут посмотреть этот же спектакль.
30 марта в 19:00 в РУСДРАМе пройдет показ постановки "Ревизор" по одноименной комедии Гоголя – один из самых узнаваемых спектаклей.
Но режиссер Андрей Тимошенко и декоратор Виталий Кацба решили с первых минут заинтриговать зрителя. Сцена закрыта специальным занавесом из указов и постановлений города N.
Действие начинается с современной классической музыки в исполнении "Терем-квартета". Занавес сворачивается, на сцене за огромным столом на полсцены на высоких стульях стоят чиновники города N: смотритель училищ (Кирилл Шишкин), судья (Люпчо Спасов), попечитель богоугодных заведений (Дмитрий Щукин). Их идиллию ничегонеделания нарушает громогласный голос городничего (Джамбул Жордания), который буквально влетает на сцену с "пренеприятнейшим известием" о прибытии ревизора.
Центральный выставочный зал
28 марта в Центральном выставочном зале в 13:00 откроется совместная выставка художников Батала Джапуа и Адгура Ампар "Осень-Весна". Выставка будет открыта до 14 апреля.
Молодежный театр
Каждый четверг на сцене Абхазского драматического театра выступает новое поколение артистов. Абхазский государственный Молодежный театр в четверг 29 марта в 18:30 покажет зрителям пьесу "Призраки", написанную в 1946 году абхазским писателем Дмитрием Гулиа.
Действие происходит в одном из горных сел Абхазии в начале ХХ столетия. Конфликт, разгоревшийся между двумя соседями из-за земли, переходит к открытому противостоянию, приведшему к смерти дочери главного героя. Но, даже лишившись дочери, Гудым остается при своем: "Земля — моя!"
"Алчность, жадность — это призраки, мерзкие призраки людей. Они умрут, а земля останется все тою же землей, и годы предадут полному забвению память об этих людях", – говорится в аннотации к спектаклю.
Режиссер — Народный артист Республики Абхазия Шалва Гыцба
Гал
Жители Гала 26 марта в 16:00 смогут увидеть фильмы киноальманаха "7 новелл". Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии около года назад запустил проект по созданию короткометражных фильмов по мотивам новелл Михаила Лакрба. Съемки киноальманаха "7 новелл" начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.
Премьера киноальманаха абхазских режиссеров "7 новелл" состоялась в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 27 февраля.
Молодой режиссер Даут Логуа экранизировал новеллу "Неудачный момент", режиссер короткометражного фильма "Друзья" Инар Нармания, режиссер Наур Гармелия снял фильм "Братья". Режиссер Джано Цурцумия выбрал одну из известных работ Лакрба – новеллу "Гость".
Также в киноальманах вошли работы режиссера Тимура Квеквескири (новелла "Отцы") и режиссера Илоны Хварцкия (новелла "Ведьма"). А режиссер Вячеслав Аблотия экранизирвал новеллу "Абабыц" ("Пушинка").
Компания "А-Мобаил" профинансировала проект абхазских режиссеров. Общая сумма затрат превысила 2 миллиона рублей. Компания организовала показ киноальманаха в районах Абхазии.
Культурная площадка СКЛАД
На культурной площадке СКЛАД 27 марта в 19:00 будет фильм "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури". Режиссер картины Мартин Макдонах.
По сценарию фильма мать-одиночка Милдред Хейз вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что "служители закона" не особо стараются раскрыть убийство ее дочери-подростка Анжелы. Для этого она арендует три рекламных билборда, расположенных на подъезде к городу, и вывешивает там три плаката с краткими надписями, напоминающими об убийстве Анжелы и бездействии шерифа Билла Уиллоуби.
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