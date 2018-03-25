Культурные события недели: премьера в РУСДРАМе и "7 новелл" в Гале

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 26 марта по 1 апреля.

РУСДРАМ

27 марта в 19:00 к Международному дню театра в Государственном Русском театре имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля "Игрок" по произведению Федора Достоевского.

Новым явлением в театральной работе станет участие в "Игроке" Абхазской государственной хоровой капеллы под руководством дирижера, Народного артиста Абхазии Нодара Чанба.

Режиссер постановки — Антон Киселюс.

В постановке приняли участие актеры РУСДРАМа совместно с выпускниками абхазской студии Театрального института имени Б. Щукина при Театре Вахтангова.

Автор инсценировки — абхазская писательница Эля Джикирба.

© Sputnik / Илона Хварцкия Репетиция спектакля "Игрок"

28 марта в 19:00 зрители РУСДРАМа смогут посмотреть этот же спектакль.

30 марта в 19:00 в РУСДРАМе пройдет показ постановки "Ревизор" по одноименной комедии Гоголя – один из самых узнаваемых спектаклей.

Но режиссер Андрей Тимошенко и декоратор Виталий Кацба решили с первых минут заинтриговать зрителя. Сцена закрыта специальным занавесом из указов и постановлений города N.

Действие начинается с современной классической музыки в исполнении "Терем-квартета". Занавес сворачивается, на сцене за огромным столом на полсцены на высоких стульях стоят чиновники города N: смотритель училищ (Кирилл Шишкин), судья (Люпчо Спасов), попечитель богоугодных заведений (Дмитрий Щукин). Их идиллию ничегонеделания нарушает громогласный голос городничего (Джамбул Жордания), который буквально влетает на сцену с "пренеприятнейшим известием" о прибытии ревизора.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Ревизор" в РУСДРАМе

Центральный выставочный зал



28 марта в Центральном выставочном зале в 13:00 откроется совместная выставка художников Батала Джапуа и Адгура Ампар "Осень-Весна". Выставка будет открыта до 14 апреля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа Адгура Ампар "Экзисциальный окрас желтого покемона"

Молодежный театр

Каждый четверг на сцене Абхазского драматического театра выступает новое поколение артистов. Абхазский государственный Молодежный театр в четверг 29 марта в 18:30 покажет зрителям пьесу "Призраки", написанную в 1946 году абхазским писателем Дмитрием Гулиа.

Действие происходит в одном из горных сел Абхазии в начале ХХ столетия. Конфликт, разгоревшийся между двумя соседями из-за земли, переходит к открытому противостоянию, приведшему к смерти дочери главного героя. Но, даже лишившись дочери, Гудым остается при своем: "Земля — моя!"

"Алчность, жадность — это призраки, мерзкие призраки людей. Они умрут, а земля останется все тою же землей, и годы предадут полному забвению память об этих людях", – говорится в аннотации к спектаклю.

Режиссер — Народный артист Республики Абхазия Шалва Гыцба

© Sputnik / Илона Хварцкия Sputnik, Илона Хәарцкиаԥҳа Актеры Абхазского государственного молодежного театра представили зрителям премьерную постановку спектакля "Анауркуа" (Приведения) по мотивам драмы Дмитрия Гулиа.

Гал

Жители Гала 26 марта в 16:00 смогут увидеть фильмы киноальманаха "7 новелл". Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии около года назад запустил проект по созданию короткометражных фильмов по мотивам новелл Михаила Лакрба. Съемки киноальманаха "7 новелл" начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.

Премьера киноальманаха абхазских режиссеров "7 новелл" состоялась в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 27 февраля.

© Sputnik. 7 новелл

Молодой режиссер Даут Логуа экранизировал новеллу "Неудачный момент", режиссер короткометражного фильма "Друзья" Инар Нармания, режиссер Наур Гармелия снял фильм "Братья". Режиссер Джано Цурцумия выбрал одну из известных работ Лакрба – новеллу "Гость".

Также в киноальманах вошли работы режиссера Тимура Квеквескири (новелла "Отцы") и режиссера Илоны Хварцкия (новелла "Ведьма"). А режиссер Вячеслав Аблотия экранизирвал новеллу "Абабыц" ("Пушинка").

Компания "А-Мобаил" профинансировала проект абхазских режиссеров. Общая сумма затрат превысила 2 миллиона рублей. Компания организовала показ киноальманаха в районах Абхазии.

Культурная площадка СКЛАД

На культурной площадке СКЛАД 27 марта в 19:00 будет фильм "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури". Режиссер картины Мартин Макдонах.

По сценарию фильма мать-одиночка Милдред Хейз вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что "служители закона" не особо стараются раскрыть убийство ее дочери-подростка Анжелы. Для этого она арендует три рекламных билборда, расположенных на подъезде к городу, и вывешивает там три плаката с краткими надписями, напоминающими об убийстве Анжелы и бездействии шерифа Билла Уиллоуби.

Blueprint Pictures / Film4 Productions Постер к фильму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

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