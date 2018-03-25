Объявлена охота на мраморного клопа: 1000 рублей за килограмм в ближайшие 2 недели

Совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом с участием президента и премьер-министра Абхазии, абхазских и 44 российских специалистов в области растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, а также министерства сельского хозяйства двух стран и Россельхознадзора прошло в Сухуме в воскресенье 25 марта.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Амра Амичба. По тысячу рублей за килограмм будут приниматься у населения Абхазии мраморные клопы для научных исследований в НИИ России. Об этом на совещании сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

© Sputnik Бадрак Авидзба Вместе против мраморного клопа: Россельхознадзор проводит мониторинг в Абхазии

"В самый ближайший период нужна большая масса клопа для лабораторных испытаний, связанных с выработкой феромонов. И российская сторона объявляет для дополнительного стимулирования населения – тысячу рублей за килограмм мраморного клопа, который будет собран в ближайшее две недели. Клоп нужен для дополнительных научных исследований, которые нужно произвести быстро и решительно, — подчеркнул Джамбулат Хатуов. — В ближайшее две недели самое главное мероприятие — механическая сборкой вредителя. Сделать это надо до наступления определенных температурных режимов, которые будут связана с активизацией популяции мраморного клопа".

По словам первого замминистра сельского хозяйства России, количество феромоновых ловушек в Абхазии в прошлом году было недостаточным.

"Все результаты исследований вернуться в Абхазию в виде эффективных феромоновых ловушек. Ваша инициатива и дисциплина — залог вашей безопасности", — отметил Джамбулат Хатуов.

В числе гуманитарной миссии России поставка в Абхазию ручных ранцев, опрыскивателей, достаточного количества для формирования в каждом районе отрядов. Также будет передано пять видов химических препаратов.

"Комплекс мер позволит эффективно сработать на результат. Без обид, но мониторинг выявил, что вертикаль власти в ряде поселений не работает. Есть примеры, где создают условия, как-то стимулируют население, а есть, где эта работа практически не организована, — заметил Хатуов. — 50 процентов успеха зависит от работы ближайших двух недель. От того, как механически все соберем. А учитывая, что нам нужна большая масса работ, стимулирование, которые мы назвали, поможет вам организовать эту работу. Для того, чтобы собрать клопа деньги вообще не нужны. Если каждый для себя поставит задачу внести свой вклад в уничтожение клопа. Защитите свою родину личным примером, извините. Максимально окажем помощь по феромоновым ловушкам, для этого нам и нужна биомасса, как можно быстро. Потому что нужно сорок дней, чтобы феромоны выработать. Эти ловушки вернуться к вам, сколько больше соберете, тем лучше".

О результатах мониторинга территории Абхазии по ситуации с мраморным клопом, которую провели накануне российские специалисты, рассказал директор Департамента растениеводства Минсельхоза России Петр Чекмарев.

"В субботу по семи районам Абхазии, составлены акты, обсудили ситуацию. В каждом районе обнаружен клоп, который начинает выходить из зимовки. Вывод – вредитель есть на территории Абхазии и с ним нужно бороться, — сказал он. — Российская Федерация по очень большой площади граничит с Абхазией. Поэтому борьба с мраморным клопом не только для Абхазии очень актуальна, но и для всей России. Перейдя границу, он начнет вредить на территории Южного, Северокавказского Федерального округов и далее может дойти до Воронежа".

Директор Департамента растениеводства Минсельхоза России отметил, что на совещании собрались организаторы, которые должны нацелить население на борьбу с вредителем.

"Если мы с вами не организуем народ, борьбы с мраморным клопом не получится. Стихийной работы по борьбе с этим вредителем не бывает. Если каждый сам по себе, победить его нельзя, так как он мигрирует, перелетает", — сказал Петр Чекмарев.

Он еще раз подчеркнул необходимость в ближайшее время механического сбора клопов для лабораторных исследовании.

"Мы должны понимать биологию клопа на разных стадиях его развития. Мы должны изучить их. Мы должны найти вредителя, инфекцию для клопа, чтобы его могли заразить и он естественным путем умирал. Работа нашей науки. Она работает. И благодаря клопам, которые будут от вас собраны, будет изучен ген ДНК в Научно-исследовательском институте в Москве. Один клоп в год может дать более шести миллионов потомства. Поймав одного клопа, вы предотвращает появление такого количества клопов! Физически вылавливайте, чтобы сдать их на производство феромонов. Стимул в виде денежного вознаграждения от Минсельхоза России будет, при сдача клопов в службу карантина Абхазии. Каждый руководитель местного самоуправления должны организовать отлов клопа в местах зимовки. Собрать в банки и закрутить крышку, чтобы он по дороге не вылетел. Только не надо ловить в Грузии, нужен свой клоп, родной, который вырастили вы, — попытался пошутить Петр Чекмарев. — С сегодняшнего дня должен быть объявлен режим ЧС и четко приступить к работе в каждом населенном пункте".

Директор Департамента растениеводства Минсельхоза России подчеркнул, что борьба с клопом — дело всенародное.

"Проблема у нас с вами общая. Россияне хотят абхазские мандарины. Но карантинная служба не пропустит ни одного килограмма ни мандаринов, ни огурцов, ни помидоров, если на территории будет вредитель. Поэтому мы все заинтересованы — россияне хотят мандарины, вы хотите их продать. Наша общая задача — победить клопа и продвигать продукты по все территории Российской Федерации. С сегодняшнего дня до осени нам нужно клопа истребить на территории Абхазии".

Министр сельского хозяйства Даур Тарба на абхазском языке обратился ко всем работникам сельскохозяйственных управлений республики прислушаться к рекомендациям российских специалистов.

© Sputnik Томас Тхайцук Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади

"Все идет к тому, что могут закрыть границу для нашей сельскохозяйственной продукции. Ситуация для нас будет сложная. 60 специалистов российских к нам приехали, и занимаются работой, которую мы должны были бы вести. Нам говорят, поможет всем необходимым, заплатим людям, которые соберут для исследований клопов. Предвижу, что мы даже это не сможем сделать. Хотим, чтобы за нас все делали. Необходимо скоординировать работу всех наших ведомств. Если закроется граница, для нас это равно погибели. Прошу вас, отнесемся к задаче со всей ответственностью. Прошу прощение за эмоциональное вступление", — сказал Тарба, переходя на русский язык, на последнем предложении.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба признал, что проблема с вредителем в стране серьезно сказывается на экономике республики.

© Sputnik Бадрак Авидзба Некрепкий орешек: что оставил мраморный клоп бизнесу

"И, возможно, ситуация будет усложняться, если мы ее не локализуем. Встреча такого рода несет в себе большую пользу для решения сложившейся ситуации. Выражаем надежду, что в консультативных и плодотворных дискуссиях участники сегодняшнего совещания смогут разработать наиболее эффективные меры совместной борьбы с вредителем и создать пошаговый план мероприятий для уменьшения его популяции. Очень важно, что специалисты, собравшиеся здесь, имеют возможность обменяться накопленным опытом в этой нелегкой и требующей специальных знаний и особого подхода работе", — сказал президент.

Совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом с президента и премьер-министра Абхазии, абхазских и 44 российских специалистов в области растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, а также министерства сельского хозяйства двух стран и Россельхознадзора, прошло в Сухуме в воскресенье 25 марта.