Установлены участницы видео езды на капоте машины в Сухуме

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Участницы нарушения правил дорожного движения – сотрудницы службы судебных исполнителей Министерства юстиции республики. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.
"Принимая во внимание грубость совершенного деяния, его угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения и угрозу общественной безопасности, материал передан в адрес руководителя службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия для принятия мер в отношении должностных лиц", — уточняет пресс-служба МВД.
Госавтоинспекция Сухума составила административный протокол. Автотранспортное средство поставлено на стоянку УВД.
От руководства МВД Абхазии направлено письмо на имя курирующего силовые структуры вице-премьера правительства Аслана Кобахия.