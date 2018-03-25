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Девушка на капоте автомобиля

Установлены участницы видео езды на капоте машины в Сухуме

© Фото: Милиция Абхазии
В Абхазии
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Видео-сообщение о факте нарушения ПДД водителем автомашины "Мерседес-Бенс", следовавшего по улице Леона, на капоте моторного отсека которого в момент движения находилась женщина, поступило в ОГАИ УВД по городу Сухум 21 марта.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Участницы нарушения правил дорожного движения – сотрудницы службы судебных исполнителей Министерства юстиции республики. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

"Принимая во внимание грубость совершенного деяния, его угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения и угрозу общественной безопасности, материал передан в адрес руководителя службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия для принятия мер в отношении должностных лиц", — уточняет пресс-служба МВД.

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Мерседес-Бенс на капоте моторного отсека которого в момент движения находилась женщина

Госавтоинспекция Сухума составила административный протокол. Автотранспортное средство поставлено на стоянку УВД.

От руководства МВД Абхазии направлено письмо на имя курирующего силовые структуры вице-премьера правительства Аслана Кобахия.




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