Президент представил нового председателя Верховного суда Абхазии

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. 26 марта президент Абхазии Рауль Хаджимба представил коллективу нового председателя Верховного суда Манану Делба. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Президент отметил важность работы, которую выполняют судьи, и добавил, что от качества их работы зависит не только авторитет судебной власти, но и всего государства в целом.

"Я надеюсь, вы все поддержите ее и будете работать вместе. Ваша работа самая важная. Вы должны работать совместно с прокуратурой и другими правоохранительными органами", — сказал президент, обращаясь к коллективу Верховного суда.

Глава государства подчеркнул, что законность и неотвратимость наказания – основные задачи, стоящие перед Верховным судом, возглавлять его должен человек, который и дальше будет вести работу в этом направлении.

© Sputnik / Томас Тхайцук Манана Делба стала судьей Верховного суда Абхазии

Рауль Хаджимба напомнил, что кандидатура Мананы Делба была представлена им в Парламент и единогласно утверждена депутатами.

Манана Делба поблагодарила главу государства за оказанное доверие и коллектив за теплый прием.

"Материально-техническое обеспечение судейского сообщества сегодня позволяет предполагать, что работа будет вестись на самом высоком уровне", — сказала Манана Делба.

Манана Делба сменила на посту главы Верховного суда Омара Берулава, который занимал должность с 26 октября 2017 года.

В 1984 году Делба окончила юридический факультет АГУ. В 1997 году была избрана заместителем председателя Арбитражного суда Абхазии. В 2010 году решением Квалификационной коллегии судей Манане Делба присвоен первый квалификационный класс. В сентябре 2015 года Делба стала судьей Арбитражного суда Абхазии. С 27 декабря 2017 года вошла в судейский состав Верховного суда Абхазии.