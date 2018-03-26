Ушел навсегда: история погибшего в Берген-Бельзене Наиба Ахба

В 2015 году Центральный архив Российской армии обнародовал документы, раскрывающие судьбы узников нацистских концлагерей. Среди них найдены персональные карточки 320 военнопленных из Абхазии. Волонтеры группы "Возвращение имени" ведут поиск родственников погибших и передают им данные о судьбе узников.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Памяти памяти

Великая Отечественная война унесла жизни десятков миллионов людей. Из Абхазии на фронт ушли 55 тысяч человек. Семнадцать с половиной тысяч из них не вернулись с фронта. Есть и особая категория — пропавшие без вести.

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В списки пропавших без вести попадали и те военнослужащие Советской армии, которые оказались в немецком плену.

"У нас нет военнопленных, есть предатели", — утверждал генералиссимус Сталин. По команде диктатора страна бросила на произвол судьбы защитников Родины, замученных в концлагерях. Их до конца своих дней ждали родители, дети, жены в самых разных уголках большой советской страны. Трофейные немецкие документы, раскрывающие обстоятельства гибели сотен тысяч людей, долгие десятилетия пролежали в советских военных архивах. Пока наконец в 2015 году не были рассекречены и не стали доступны для общественности.

Практически сразу после этого в Абхазии появился проект "Возвращение имени", призванный передать потомкам сведения об их плененных родных. В списках пропавших без вести в Великую Отечественную войну числится восемь тысяч выходцев из Абхазии. Удалось установить, что 320 из них погибли в немецком плену. Персональные карточки военнопленных из концлагерей, которые в Германии педантично заполняли, предоставляют данные о месте захоронения солдата, месте его призыва, дате пленения, причине смерти.

Благодаря энтузиастам, более 70 семьям переданы сведения об их погибших в концлагерях родных. Эта цифра постепенно увеличивается. Возвращено еще одно имя соотечественника — Наиб Ахба.

© Sputnik Константин Грецов Родственники участника ВОВ Наиба Ахба, данные о котором переданы семье в рамках проекта "Возвращение имени", держат архивные фотографии. Село Ачандара

Ничего не бойтесь

Большой просторный двор в селе Ачандара, старинный дом с деревянной верандой и широкой наружной лестницей в абхазском стиле – это родовое гнездо семьи Ахба. Именно из этого двора в самом начале Великой Отечественной на фронт ушел 19-летний Наиб Ахба, так же, как и его родной старший брат Таиб и пятеро двоюродных братьев, живших тут же в соседнем доме. Из семерых впоследствии домой вернулись только двое, а о судьбе Наиба до сих пор ничего не было известно.

Житель Ачандары Султан Ахба, который в 1941 году был одиннадцатилетним школьником, помнит, как провожали на фронт Наиба.

"Он был крепким рослым парнем, хорошим наездником и борцом. В селе тогда спортивных секций не было, но мальчишки часто устраивали между собой соревнования. Победить Ткатку, его так дома называли, никто не мог. И вот в день, когда он уходил, женщины плакали, а он сказал, чтобы ничего не боялись, и что он вернется невредимым", — рассказывает 88-летний Султан.

Не вернулся. Как и родной брат Таиб, судьба которого тоже не была установлена. Внучатые племянники вспоминают, как мать ушедших бойцов до конца своих дней смотрела на дорогу, надеясь, что сыновья сдержат данное ей слово.

"Их сестра Чука славилась своей красотой, до сих пор, когда в селе подрастает красивая девочка, говорят, что на Чуку будет похожа. Молодая девушка после ухода братьев прожила недолго. Она сильно горевала, перестала следить за здоровьем, перестала есть. От предложений выйти замуж отказывалась, не желая оставлять престарелых родителей. Через два года после войны девушка умерла", — рассказывает родственница семьи Ахба Людмила Малия.

Похороны девушки произвели сильное впечатление на Людмилу. Она вспоминает, что по двору в день похорон под рев женщин с распущенными волосами провели лошадь, накрытую полотном. Обряд, который совершали, когда очаг дома погасал, двери его закрывались, и исчезала целая ветка фамильного древа.

"Оплакивали в тот день не только ее, оплакивали и ее братьев, которые так и не вернулись с войны, пропали без слуха, без вести", — объяснила Людмила.

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Перипетии войны

Но, как уже теперь стало ясно, Наиб Ахба не пропал, но из-за политической конъюнктуры сведения о нем дошли до семьи только спустя 74 года после его смерти.

Молодой человек из Ачандары в составе 386-го стрелкового полка принимал участие в обороне Севастополя, где и был пленен в 1942 году.

В июне 1942 года в ходе ожесточенных боев Советская армия в Севастополе сдавала позиции за позициями. После того как 30 июня пал Малахов курган, и исход немецкого наступления был ясен, советское командование объявило эвакуацию. Однако план предусматривал вывоз только высшего и старшего командного состава армии и флота, а также партактива города.

Эвакуация остальных военнослужащих, в том числе и раненых, не предполагалась. Самолеты вывезли на Кавказ 222 начальника и 49 раненых. Около 700 человек начальствующего состава были вывезены на подводных лодках. Еще несколько тысяч смогли уйти на легких судах. Дальнейшее сопротивление оставшихся частей было спонтанным и разрозненным. Немцы заняли город и по советским архивным данным взяли в плен 78 230 человек. Среди них оказался и Наиб Ахба.

Наиб был узником нескольких концлагерей и скончался 1 мая 1944 года в Берген-Бельзене. Это нацистский концентрационный лагерь существовал в провинции Ганновер, ныне территория Нижней Саксонии. Изначально он не был рассчитан на то количество людей, которое в него поместили. Узников селили в палатках, царила антисанитария. В 1944 году в Берген-Бельзене произошла вспышка массовой эпидемии тифа.

Персональная карточка узника Наиба Ахба, которую вели в концлагере

На персональной карточке узника Наиба Ахба, которую вели в концлагере, имеются его отпечаток пальца и фото в робе для пленных с номером, который трудно разобрать. В условиях войны и массового потока военнопленных фотографии узников делали далеко не всегда, чаще вместо фотографии ставили штамп, где на красном фоне указывали расовую принадлежность пленного.

Автор проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов, передавая эту персональную карточку солдата семье Ахба, отметил: "Это фотография — одна из самых запоминающихся. Равнодушно на нее не посмотришь. Это выражение лица и этот взгляд – все становится понятно, что происходит с ним, как он хочет вырваться из ада".

Наиб Ахба похоронен в братской могиле в Нижней Саксонии, в городе Альтенграбов. Он не был женат, не успел обзавестись детьми. Его персональная карточка из концлагеря и архивная справка была передана внучатым племянникам, которые бережно хранят память о пропавших в войну родных.