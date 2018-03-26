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Цахнакия о лекарствах для льготников: готовы к реализации Соглашения

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Министерство здравоохранения Абхазии провело совещание с представителями Минздрава Российской Федерации, посвященное подготовке к реализации Соглашения о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан и Соглашения об организации медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. На рабочей встрече с российскими коллегами абхазская сторона подтвердила готовность в реализации Соглашения об обеспечении лекарствами льготных категорий граждан, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на брифинге в понедельник 26 марта.

Лекарственные препараты
© Fotolia/ Mrallen
Согласованы документы соглашения о лекарствах для граждан РФ в Абхазии

"Данное Соглашение ратифицировано обеими сторонами как в Российской Федерации, так и в Абхазии. Пройдены все необходимые внутригосударственные процедуры, мы известили друг друга об их исполнении. В рамках Соглашения о лекарственном обеспечении будет проводиться в соответствии с действующим законодательством", — добавил министр.

Подготовлены необходимые условия в лечебных профилактических учреждениях амбулаторно-поликлинического звена, заметил он.

"Они оснащены необходимым программным обеспечением, решен ряд других технических вопросов, которые необходимо было осуществить в рамках наших обязанностей", — сказал Цахнакия.

Помощник министра здравоохранения Российской Федерации Анатолий Гулин отметил, что делегация Минздрава России приехала в Абхазию для подведения итогов и решения двух вопросов.

"Вы знаете, что заключено Соглашение об обеспечении лекарствами льготных категории граждан России, которые проживают в Абхазии, и об оказании помощи гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Абхазии в рамках обязательного медицинского страхования. Мы выезжали в лечебные учреждения, осматривали аптечные учреждения, которые будут непосредственно заниматься организацией и отпуском лекарственных препаратов", — отметил Гулин.

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения России Елена Максимкина выразила благодарность абхазской стороне за оперативность предварительных мероприятий.

"Проведена огромная работа, во-первых, потому что это требовало формирование регистра. Все контрольные мероприятия в рамках выделяемых средств находятся на российской стороне", — сказала она.

В бюджете Российской Федерации предусмотрены 50 миллионов рублей на обеспечение льготных категорий граждан медицинскими препаратами, сообщила Максимкина.

Архивное фото
© Sputnik. Варвара Гертье
Депутаты ратифицировали соглашение Абхазии и России о медобеспечении

Начальник Управления фармации Министерства здравоохранения Абхазии Ахра Аджба подтвердил, что республика готова к выполнению Соглашения с российской стороной о лекарственном обеспечение льготных категорий граждан РФ, проживающих в Абхазии. По его словам, в течение месяца льготники получат возможность получать бесплатные лекарства.

27 марта абхазская и российская сторона будут подробно обсуждать подготовку Соглашения между двумя странами об обязательном медицинском страховании граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии.

Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, было подписано между Абхазией и Россией 22 июня 2017 года. Документ направлен на обеспечение прав россиян, постоянно проживающих в Абхазии и имеющих право на предоставление при амбулаторном лечении лекарств и медицинских изделий по рецептам.




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