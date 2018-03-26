Несбывшаяся мечта ученого: 90 лет со дня рождения Михаила Максимова

Бадрак Авидзба, Sputnik

Михаил Максимов родился 26 марта 1928 года в Верхней Тойде Воронежской области. После окончания школы, где проявились его незаурядные способности, он поступил на физико-математический факультет Воронежского университета. Учебу продолжил в Ленинградском, а завершил уже в Харьковском университете.

Исследователь сероводорода

В 1952 году Михаил Максимов проходил преддипломную практику в Сухумском физико-техническом институте. А спустя год приехал в СФТИ на постоянную работу. Исследовал сероводород. Максимов прошел путь от старшего лаборанта до ученого секретаря, заместителя директора института по научной работе.

"Мы работали вместе, он отвечал за теорию, а я за эксперимент по сероводородной тематике, это было еще до начала Отечественной войны 1992-1993 годов. Михаил Максимов был ученым секретарем Института очень долгое время", — сказал Анатолий Тимошенко, коллега Максимова, проработавший с ним много лет.

Максимов возглавлял группу из 14 ученых, которые занимались разработкой научного метода по расщеплению сероводорода для выделения чистого водорода из Черного моря, рассказал Тимошенко.

"В Черном море есть много сероводородных источников с очень большой концентрацией. Можно было получать водород, который используется в медицине, сельском хозяйстве и так далее, но эта была мечта, которая, к сожалению, не сбылась", — отметил он.

Ученый рассчитал энергию для разделения сероводорода.

"Водород получают, разделяя воду, есть установки, но, как показали оценки, надо затратить в 11 раз меньше энергии на разделение сероводорода. Можно было вырабатывать водород как источник энергии двигателей, для автомобилей и так далее", — сказал он.

Почему не реализовали

Довести до логического завершения проект по разделению сероводорода не удалось, так как он пришелся на предвоенное время в Абхазии, реализовать научное достижение после войны уже не представлялось возможным, говорит Анатолий Тимошенко.

© Sputnik Сария Кварацхелия Жизнь под напряжением: история заслуженного энергетика Абхазии

"Воплотить этот проект было реально, если разделить сероводород, то горячую воду можно использовать для теплиц, для отопления и так далее. Но этому проекту не суждено было сбыться", — подчеркнул ученый.

Тимошенко отметил, что во многих научных достижениях СФТИ немалая заслуга принадлежит Михаилу Максимову. Он автор более 150 публикаций и пяти монографий, в том числе на английском языке.

60-летняя деятельность ученого и педагога была отмечена орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Выйдя на пенсию, он продолжал активную работу, помогая коллегам в СФТИ и Академии.

Михаил Максимов ушел из жизни в 2012 году.