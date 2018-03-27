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Олег Барциц

Барциц о фальшивых выставках "Дары Абхазии": не будут иметь перспектив

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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О том, как пресекается деятельность организаторов выставок "Дары Абхазии" в российских регионах, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Деятельность выставок "Дары Абхазии" на которых появляются якобы абхазские продукты не будут иметь перспектив, заявил торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью Sputnik Абхазия.

"Я думаю, что эта деятельность не будет иметь перспектив, поскольку мы продолжаем отслеживать ситуацию практически во всех регионах Российской Федерации. Как только поступает сигнал, мы действуем на опережение", — сказал абхазский торгпред.

В конце февраля в Чите завершилась ярмарка сельхозпродукции "Дары Абхазии". Однако абхазское происхождение представленных на ней товаров вызвало сомнение. Позже ярмарка с подобным названием открылась в Хабаровске.

Презентация каталога предприятий сельского хозяйства Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
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"Мы вступили во взаимодействие с органами государственной власти по Хабаровскому краю, с управлением Роспотребнадзора, администрацией края, со СМИ, в частности с краевым телевизионным каналом. В результате всех этих усилий выставка была оперативно закрыта. Я убежден, что организаторы этой выставки понесли серьезные финансовые потери, это будет хорошим уроком, в случае если они попытаются продолжить такую деятельность", — добавил он.

Абхазия никому не позволит использовать бренд республики в своих сомнительных целях, заявил Барциц.

Республике есть, что поставлять на российский рынок, создано оперативное подразделение на базе торгового дома "Абхазия", которое представит снабженную документами продукцию из Абхазии.

"Я убежден, что она вызовет высокий интерес со стороны покупателей в любом регионе Российской Федерации. Кроме того, сегодня вечером на хабаровском телевидении будет репортаж, который наглядно покажет отношение к этой незаконной предпринимательской деятельности со стороны, как органов государственной власти, так и горожан", — заметил он.

Ранее на аналогичной ярмарке в Томске была конфискована партия просроченного мяса, якобы из Абхазии.




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