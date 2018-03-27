Джинджия: в восточной Абхазии начали собирать мраморного клопа

Начальник Государственной инспекции по карантину растении Аркадий Джинджия подвел итоги визита специалистов из России, посвященного борьбе с мраморным клопом в Абхазии.

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В Галском районе уже начат механический сбор мраморного клопа, сообщил начальник государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.

© Sputnik Амра Амичба Объявлена охота на мраморного клопа: 1000 рублей за килограмм в ближайшие 2 недели

Совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом с участием президента и премьер-министра Абхазии, абхазских и 44 российских специалистов в области растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, а также министерств сельского хозяйства двух стран и Россельхознадзора прошло в Сухуме 25 марта.

Специалисты заявили, что в ближайший период нужна большая масса клопа для лабораторных испытаний, связанных с выработкой феромонов. Российская сторона объявила, что для дополнительного стимулирования населения будут выплачивать по тысяче рублей за килограмм мраморного клопа, который будет собран в ближайшее две недели.

"В первую очередь российские коллеги предлагают нам механическую сборку. Надо сказать о том, почему нужно собирать мраморно клопа, ведь можно уничтожить. Сборка необходима для научных целей, российская сторона будет делать из них феромоновые ловушки и присылать их к нам", — отметил Джинджия.

Начальник Госинспекции по карантину растений обратился к населению с просьбой подключиться к сбору мраморно клопа.

"Это очень серьезно, нам всем надо собраться для того, чтобы постараться избавиться от мраморного клопа, для этого необходима механическая сборка, после чего будут ставиться ловушки, и следующим этапом будет применена химическая обработка", — подчеркнул он.

В сборке вредителя должно участвовать как можно большее жителей Абхазии, считает Джинджия.

"И школьники, и студенты, и все население надо мобилизовать, другого варианта у нас просто нет, если мы хотим избавиться от мраморного клопа. Нам нужно все усилия приложить для того, чтобы хотя бы снизить численность вредителя", — отметил он.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов. Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным. Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.