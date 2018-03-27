Цахнакия о пунктах выдачи полисов ОМС: три месяца на открытие

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия со своими российскими коллегами сообщил о подготовке в республике к выдаче полисов обязательного медицинского страхования.

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В течение трех месяцев должны быть открыты пункты выдачи полисов обязательного медицинского страхования, заявил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на брифинге во вторник 27 марта.

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Часть пунктов по выдаче полисов по обязательному медицинскому страхованию готовы, заметил он.

"В части еще проводятся ремонтно-восстановительные работы, и они будут завершены в ближайшие три недели", — подчеркнул министр.

Он сообщил, что 27 марта в Минздраве прошли рабочие совещания, посвященные реализации Соглашения между Абхазией и Россией об оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

"Далее начнется процесс приема документов и выдача полисов ОМС и оказание специализированной помощи в тех учреждениях Российской Федерации, куда данные пациенты будут направлены", — сообщил министр.

Кроме того, Цахнакия отметил, что подготовлен и представлен проект Соглашения между министерством здравоохранения Абхазии с Краснодарским краем, в рамках которого предусматривается механизм реализации обязательного медицинского страхования.

"В частности, в Республиканской больнице будет создана специальная комиссия, которая будет осуществлять отбор пациентов, нуждающихся в оказании специализированной помощи, и по этому направлению они будут соответственно направляться в то или иное медицинское учреждение", — сказал министр.

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В бюджете 2018 года представлена целевая программа по организации пунктов обязательного медицинского страхования, которая была утверждена Кабинетом Министров 21 марта, напомнил Тамаз Цахнакия.

Помощник министра здравоохранения Российской Федерации Анатолий Гулин отметил, что абхазская сторона очень активно работает в плане реализации Соглашения.

"Мы сегодня провели встречу с руководителями районных больниц, проехались и посмотрели, как проводятся ремонтные работы по тем пунктам, в которых будут проводиться выдача полисов. По плану работа должна быть сделана в течение трех месяцев, у нас есть все основания полагать, что эта работа будет завершена раньше", — заметил Гулин.

До конца апреля в пункты по выдаче полисов ОМС будет установлено соответствующее оборудование.

Начальник Управления правовой и международной деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования Николай Солнцев отметил, что ключевой момент в ходе реализации Соглашения – возможность получить гражданам медицинскую помощь одновременно с получением ими медицинского полиса.

"Хотел бы в очередной раз поблагодарить коллег из Минздрава Абхазии, у нас действительно тесный и продуктивный диалог", — сказал он.

Всего на территории Абхазии будет открыто 7 пунктов выдачи полисов.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ".

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации.