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Судебный молоток и весы правосудия

Верховный суд Абхазии отклонил кассацию Бутба и обязал выплатить долг Барганджия

© Depositphotos/ JacobSt
В Абхазии
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Кассационная коллегия Верховного суда рассмотрела жалобу Асиды Бутба на решение Гулрыпшского районного суда по иску Даура Барганджия к Беслану, Марине и Асиде Бутба.

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Кассационной коллегией по гражданским делам Верховного суда Абхазии под председательством Екатерины Онищенко в составе судей Эсмы Корсая и Олеси Тарба утверждено решение Гулрыпшского районного суда от 4 декабря 2017 года, которым иск Даура Барганджия к Беслану Бутба и членам его семьи о взыскании долга по договору займа был удовлетворен. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Абхазии.

Защита Беслана Бутба аргументировала кассационную жалобу тем, что обеспечительные меры могут быть приняты судом лишь при наличии оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, чего не было сделано судом первой инстанции.

По мнению адвоката Аиды Барциц, Гулрыпшский райсуд вынес решение, в котором требования взыскателя несоразмерны мерам принудительного исполнения.

Ранее по решению Гулрыпшского районного суда с ответчиков Беслана Бутба, Асиды Бутба, Марины Бутба в пользу Даура Барганджия был взыскан основной долг в размере 110 827 000 рублей и капитализированные проценты за период с 16 марта 2016 года по 28 ноября 2017 года в размере 33 764 210 рублей.

С ответчиков в пользу Барганджия судом также взыскана пеня за 510 дней, с учетом частичного погашения 6 000 000 рублей, в размере 78 782 655 рублей.

Решение Верховного суда Абхазии может быть обжаловано в Президиуме Верховного суда республики в течение 9 месяцев.




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