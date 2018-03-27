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Олег Чанба

27 марта 1993 года: абхазские бойцы вспоминают летчика Олега Чанба

© Фото: Из личного архива Олега Чанба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (226)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

27 марта летчику-испытателю Олегу Чанба исполнился бы 31 год.

"Его гибель 6 января этого года глубокой болью отозвалась в сердцах нашего народа. Он – в священном ряду героев, отдавших жизнь за свободу Абхазии. Олег имел редкую для нас профессию: был летчиком-испытателем высокого класса. Есть такие люди, о которых говорят: Бог одарил их всем. Таким был Олег Чанба: талантливым, тактичным, чистосердечным человеком. В семье он получил хорошее воспитание. Его родители Екатерина Абрамовна и Евгений Зосимович растили детей, не балуя их, но уделяя им много душевного тепла. Растили их патриотами. Олег уже сам отец двоих детей, женатый, после начала войны пешком пробирался через Кавказские горы в свою Абхазию. И здесь началась его ратная работа, которая длилась и день, и ночь. Майор авиации, он был и слесарем, и токарем, и инженером, и командиром. До войны Олег летал на самых современных самолетах, а здесь пришлось и на спортивных, и даже на дельтаплане. В нужные моменты он летал на чем угодно, потому что хорошо знал все воздушные машины. Друзья рассказывали, что сравниться в летном деле с ним не мог никто. Но он всегда прислушивался к советам, если они были дельные, принимал их с благодарностью. Ему бы с такими знаниями в военном деле сидеть в штабе, решать стратегические задачи. Но он не мог не летать, он всегда стремился в небо. И совершал рискованные боевые полеты в тыл противника. Талантливые строчки Олега Чанба – поэта были опубликованы и стали известны широкой общественности уже после его трагической гибели. Многие из них – подобно той, "которая вынесена в заголовок этой публикации – стали крылатыми. Олег был веселый, общительный человек. Его боевым друзьям трудно без него. Они корят и себя, и многих других за то, что не смогли уберечь такого прекрасного парня, летчика. Да, мы все виноваты в чем-то друг перед другом. К сожалению, мы иногда не в состоянии бываем оценить по достоинству того человека, который находится рядом с нами, который делает больше, чем мы…", — вспоминают товарищи Олега Чанба.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (226)



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