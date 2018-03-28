Торгпредство наносит ответный удар: скандальные "Дары Абхазии"

Торговое представительство Абхазии в России продолжает пресекать незаконную деятельность предпринимателей, которые под брендом "Дары Абхазии" продают в различных городах России товары неизвестного происхождения, выдавая их за абхазские. Торгпредство решило действовать на опережение и удовлетворить повышенный спрос на абхазскую сельхозпродукцию.

Астанда Ардзинба, Sputnik © Sputnik Томас Тхайцук Дары или не дары: как спекулируют добрым именем Абхазии

Накануне в Хабаровске была закрыта очередная ярмарка сельхозпродукции, на которой товары неизвестного происхождения выдавались за товары из Абхазии. За последние два месяца это уже четвертая подобная "контрафактная" ярмарка в России. И это только те случаи, которые получили широкую огласку в СМИ. Торговое представительство Абхазии сообщило о том, что продолжает пресекать деятельность незаконных предпринимателей и намерено предпринять ответные меры, чтобы в будущем предупредить такие ситуации.

История о фальшивых "дарах" в пяти вопросах и ответах.

Как так вышло?

Липецк, Томск, Чита, Сургут, Хабаровск – это далеко не полный перечень российских городов, в которых прошли выставки-ярмарки "Дары Абхазии", однако представили на них совсем не абхазскую продукцию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барциц о "Дарах Абхазии": не дадим использовать бренд страны в сомнительных целях

Продавцы рассказывали посетителям, что сыры и колбасы произведены в Стране Души по старинным абхазским рецептам. Заверяли, что имеют сертификат происхождения и качества, но документы по требованию так и не предоставляли. Продукты были без маркировочных ярлыков с указанием информации о дате выработке, сроке годности, изготовителе. Что в прочем не мешало многочисленным покупателям скупать весь товар на прилавках. Дельцам сыграла на руку добрая слава абхазских продуктов, натуральных и экологически чистых.

Неизвестно как долго это бы это продолжалось, если бы в феврале в Чите Госветнадзор не изъял на подобной ярмарке 200 килограммов просроченного мяса.

Мясные деликатесы из Абхазии поступили в Томск без ветеринарных сопроводительных документов, заявили в Госветнадзоре, совсем не разбираясь в том, что к Абхазии эти продукты не имели никакого отношения.

Восстанавливать репутацию абхазских продуктов выпало уже Торговому представительству Абхазии в России.

Что нарушили?

Бренд "Дары Абхазии" зафиксирован за абхазской компанией, право которой и нарушают недобросовестные российские предприниматели, которые незаконно используют это название, рассказал директор Государственного инвестиционного агентства Инар Гицба.

Использование названия компании или ее логотипа без соответствующего на то разрешения самой компании по российским законам считается административным, а в отдельных случаях и уголовным преступлением.

При этом Роспатент предъявляет определенные требования к географическим товарным знакам, в частности, компания, желающая зарегистрировать такой товарный знак, должна быть расположена в том же регионе, что и географический объект, включенный в товарный знак. Все это делается ради того, чтобы не создавать в сознании потребителей ложное представление о месте происхождения товара.

Кроме того, по словам Гицба, предприниматели используют государственную символику Абхазии, что регулируется соответствующим законодательством Абхазии.

И наконец, товары, выдаваемые предпринимателями за абхазские, не имеют соответствующих документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, а также ветеринарно-санитарное состояние товара.

Как бороться с самозванцами?

Деятельность нарушителей, которые спекулируют названием страны и вводят в заблуждение покупателей, не будет иметь перспектив, заверили в Торгпредстве Абхазии в России.

В результате оперативной работы ведомства стало известно, что люди, которые организовывают в России фальшивые ярмарки – это несколько групп, существующие, в том числе автономно друг от друга.

Торговое представительство отслеживает ситуацию практически во всех регионах России. Как только поступает сигнал о проведении подобной ярмарки, сотрудники ведомства связываются с органами государственной власти в регионах, с правоохранительными органами, а также с управлением Роспотребнадзора и местными средствами массовой информации.

В результате объединенных действий удается закрывать незаконные ярмарки, и недобросовестные предприниматели несут серьезные потери, что может стать для них хорошим уроком, сообщают в Торгпредстве.

В ведомстве уверяют, что у Абхазии достаточно механизмов воздействия на недобросовестных предпринимателей в России, в том числе и по дипломатическим каналам.

Какие выводы?

Продукты из Абхазии вызывают высокий интерес у жителей любого региона России. О чем красноречиво свидетельствуют толпы покупателей даже на сомнительных "абхазских" ярмарках. Именно на этом интересе и спекулируют проходимцы.

Словосочетание "произведено в Абхазии" ассоциируется, прежде всего, с высоким качеством и экологически чистыми продуктами. Республике есть что предложить, будь то вина, сыры, мед, соки, варенья, конфитюр. А с реализацией бизнеспроектов под эгидой Инвестиционного агентства номенклатура этих товаров еще более расширяется. Что очень кстати для жителей России, требует дополнительных рынков сбыта.

Удовлетворить повышенный спрос на абхазскую сельхозпродукцию в сложившейся ситуации — основная миссия местных производителей.

Как поможет эксклюзивное право?

Российская компания "Региональные ярмарки получила эксклюзивное право реализации продукции абхазских фермеров в городах России. Большой опыт организации торговых ярмарок стал ключевым фактором, по словам Торгпреда Абхазии в России Олега Барцыц, при выборе компании. "Региональные ярмарки" будут представлять подлинную абхазскую сельхозпродукцию, вывезенную из Абхазии на законных основаниях и снабженную необходимым пакетом документов. При этом реализовывать товар будут под тем же брендом "Дары Абхазии".

© Sputnik / Томас Тхайцук Калягина о МITT-2018: участники выставки проявляют большой интерес к Абхазии

Деятельность компании будет осуществляться на базе Торгового Дома "Абхазия", который был открыт на территории торгового комплекса "Фуд Сити" в Москве в минувшем декабре. Тогда абхазские производители, которые выпускают продукцию даже в небольших количествах, впервые получили возможность выставлять свои товары в крупнейшем в Европе оптово-розничном продовольственном центре.

Теперь в результате достигнутого соглашения между Торговым представительством Абхазии в России, Международным культурно-деловым центром Абхазии и компанией "Региональные ярмарки" высококачественная сельхозпродукция из республики будет широко представлена на российском рынке.

Первая партия фермерской продукции из Абхазии появится на региональных ярмарках уже в апреле.

Таким образом у абхазских фермеров появятся новые площадки для реализации продукции в формате региональных ярмарок.

По словам Олега Барцыц, Торгпредство будет определять хозяйства в Абхазии с высоким качеством продукции и содействовать им в реализации продуктов на внешнем рынке. Однако это улица с двухсторонним движением, отметил он, производителям следует следить за ситуацией и подавать заявки для участия в ярмарках.

"Торговый дом Абхазия с помощью интернет-ресурсов и средств массовой информации будет размещать информацию о том, где и когда будут проходить ярмарки, а также о том, какие там потребуются товары. Сотрудники торгового дома мониторят конъюнктуру спроса. Для каждой конкретной ярмарки будет определен круг участников", — сказал Барцыц.