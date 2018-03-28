28 марта 1993 года: воспоминания братьев Квициния о грузинском плене

Из публикации в газете Республика Абхазия 28 марта 1993 года:

"Эти два парня, два двоюродных брата Тенгиз и Тимур Квициния, совсем молоды. Они студенты Московских инженерно-строительного и лесотехнического института. В дни летних каникул, проводимых в родной абхазской деревне, их застигла война. Как и все мужчины, они встали на защиту своей земли, записавшись в ряды ополченцев, не имея оружия и опыта. Оружие и опыт они обретали в столкновениях с грузинскими войсками, пытавшимися прорваться в Очамчырские села. В очередной такой вылазке братья Квициния попали в плен. Но не сломились, хотя приводимые ниже их рассказы о пребывании у врага в "гостях" свидетельствуют о перенесенных ими ужасах. Сейчас братья освобождены в результате обмена, находятся на излечении в одном из наших госпиталей. У обоих острые гастриты и черепно–мозговые травмы. А у Тимура еще и ножевое ранение в бедро".

Тимур Квициния: "Стояли на посту, охраняли село Атара. Услышав шум танков, пошли навстречу. Успели заминировать дорогу в двух местах. Нас, ополченцев, было до 20 человек – с четырьмя автоматами и несколькими охотничьими ружьями. Потом подоспел один гранатометчик. Грузинские гвардейцы шли с шестью танками, бортовым КамАЗом, Уазиком с надписью "Аэрофлот", "Нивой" и до 70 человек пехоты. Обычно

в таком "эскорте" они идут грабить абхазские села. Мы успели детей направить в лес и кукурузное поле, чтобы скрыться. Проводник противника был из местных грузин, он провел их не по мосту через реку, где было заминировано, а по мелководью. Продвигаясь, противник открыл огонь вслепую. Два их танка подорвались. Мы отошли назад после взрывов и в центре Атары Армянской мы — я, Тенгиз и Игорь Квициния — попали в засаду из 30 человек. Нас стали бить прикладами автоматов. Тенгиз потерял сознание и пришел в себя только через восемь часов. Его били очень жестоко – по животу, по телу, стреляли из пистолета вокруг его тела. Мне они нанесли ножевое ранение на правой ноге ниже бедра, разбили голову. Весь вечер (а попали в засаду днем, к 12 часам) лежали в кузове автомашины, утром привезли в Сухум к Каркарашвили. Он говорил с нами минуты три. Издевались над нами все – это были местные, сухумские ребята.

Пришел русский врач, который сказал, что у меня инфицированная рана и нужно лечить, но женщина-грузинка, медсестра, заявила: "Пройдет и так". — И меня никуда не отвезли для лечения. 30 сентября привезли в КПЗ МВД. Требовали идти быстро, но я не мог, болела нога. Меня ударили прикладом, затем стал избивать Тариэл, замначальника КПЗ. Следователь меня спрашивал: "Анцупова знаешь? Зантария знаешь?" —Ответ "нет" их не устроил. Избили, а потом отвели в камеру. Дали дня два–три подумать, а то убьем, мол. Больше не приехали. Но по утрам, при проверках, били часто".

Тенгиз Квициния: "Завязали сзади руки и начали бить по лицу – ногами, прикладом автомата. Лицо отекло, затем посинело. Увидели у меня золотой зуб и захотели вытащить. Но не нашли плоскогубцы. Сказали, что все равно он здесь, в плену, успеем вытащить. Затем меня и Тимура забрали туда, где подорвались танки, а другие остались (их при попытке побега убили, в том числе и Игоря Квициния, сами гвардейцы нам об этом рассказали). Капитан один, знавший абхазский язык, ударил меня по лицу пистолетом за то, что я абхаз. След остался – шрам. Меня стали заставлять вытаскивать останки подорвавшихся в танке людей, надели перчатки на руки. Но потом они сами их вытащили, а свои перчатки, которыми брали трупы, бросили мне в лицо.

Требовали, чтобы я сказал, где заминировано. Меня положили с завязанными за спиной руками и хотели переехать танком. Один грузин закричал: "Не надо!" — Меня подняли, и тот же самый капитан, что бил меня и приказал переехать танком, приставил пистолет к лицу и, считая до трех, требовал указать, где заминировано. Я ответил, что заминировано везде. Когда у меня очень сильно шла из носа кровь, один из грузинских гвардейцев сказал: "Нужно, чтобы он поднял голову". — А другой ответил: "Тебе, что жалко, абхазской крови?".

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