Минобразования Абхазии: без экзамена по абхазскому не будет квоты в вузы России

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Амра Амичба. Выпускников школ республики, не сдавших абхазский язык, не допустят к экзаменам по российским лимитам. Об этом в интервью Sputnik сообщил министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба, комментируя результаты экзамена по государственному языку.

"Все, кто знал о том, что проводится экзамен по абхазскому языку для поступающих по квотам, пришли. А для тех, кто не успел или не явился, провели повторный. Пять человек не сдали экзамены — среди них двое абхазов и трое неабхазской национальности. В Минобразования приходили просить родители тех, кто не смог сдать абхазский язык. Мы говорим, что это государственный язык и, если сейчас не сдали экзамен, к выпускным экзаменам нужно усиленно готовиться, но не факт, что успеют и будут знать язык лучше", – констатировал Какоба.

По его словам, выпускники школ сдавали экзамены двух уровней сложности – для учащихся абхазских и неабхазских школ.

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"Когда поступают в российские вузы, больше всего готовятся по профилирующим предметам. По абхазскому языку никто специально дополнительно не занимается. Наша цель — сделать для абитуриентов, которые едут и в Россию на учебу, экзамен по абхазскому языку главным, подчеркнул министр. — Несколько лет назад была такая практика: проводили три экзамена, среди них был экзамен по абхазскому языку, и учитывалась оценка по нему при выведении общего балла. Сейчас такого нет, потому что организовывает и проводит экзамены Россотрудничество. С ними мы не смогли договориться по вопросу проведения экзамена и по абхазскому языку. Россотрудничество аргументирует тем, что при поступлении в российские вузы абитуриентам не надо сдавать абхазский язык".

Как отметил Какоба, принято решение в Минобразования республики, прежде чем допустить к экзаменами по лимитам для тех, кто собирается поступать в российские вузы, проводить экзамен по абхазскому языку.

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"Уровень сдачи экзаменов оставляет желать лучшего. Хотелось бы, чтобы было лучше. Непосредственно перед выпускными экзаменами начинают готовиться к сдаче абхазского языка. Список с фамилиями тех, кто не смог сдать экзамен по абхазскому языку, направим в Россотрудничество, известим о том, что абитуриенты не имеют права участвовать в дальнейших вступительных экзаменах. Там нам говорят, что это предварительные оценки, возможно, учащиеся до выпускных школьных экзаменов подготовятся по абхазскому языку и сдадут. Но мы с этим не согласны. По закону о государственном языке, каждый поступающий в вуз и за пределами Абхазии должен знать государственный язык. И считаем неправильным направлять по лимиту на учебу тех, кто не знает абхазский язык", — подчеркнул Адгур Какоба.

Какоба отметил, что в 2018 году количество квот в российские вузы значительно меньше предыдущих лет – всего 53 места.