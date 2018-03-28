17:58 28 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Студентка переписывает конспект

Минобразования Абхазии: без экзамена по абхазскому не будет квоты в вузы России

© Fotolia/ Zhu Difeng
В Абхазии
Получить короткую ссылку
61544

Повторный экзамен по абхазскому языку для выпускников школ Абхазии, собирающихся поступать по квотам в российские вузы, провело Министерство образования и науки 20 марта.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Амра Амичба. Выпускников школ республики, не сдавших абхазский язык, не допустят к экзаменам по российским лимитам. Об этом в интервью Sputnik сообщил министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба, комментируя результаты экзамена по государственному языку.

Дмитрий Гварамия
© Sputnik
Кадровый голод на фоне безработицы: каких специалистов Абхазии не достает

"Все, кто знал о том, что проводится экзамен по абхазскому языку для поступающих по квотам, пришли. А для тех, кто не успел или не явился, провели повторный. Пять человек не сдали экзамены — среди них двое абхазов и трое неабхазской национальности. В Минобразования приходили просить родители тех, кто не смог сдать абхазский язык. Мы говорим, что это государственный язык и, если сейчас не сдали экзамен, к выпускным экзаменам нужно усиленно готовиться, но не факт, что успеют и будут знать язык лучше", – констатировал Какоба.

По его словам, выпускники школ сдавали экзамены двух уровней сложности – для учащихся абхазских и неабхазских школ.

Интервью министра образования Адгура Какоба слушайте на абхазском языке в эфире радио Sputnik Абхазия в 18:00>>

"Когда поступают в российские вузы, больше всего готовятся по профилирующим предметам. По абхазскому языку никто специально дополнительно не занимается. Наша цель  — сделать для абитуриентов, которые едут и в Россию на учебу, экзамен по абхазскому языку главным, подчеркнул министр. — Несколько лет назад была такая практика: проводили три экзамена, среди них был экзамен по абхазскому языку, и учитывалась оценка по нему при выведении общего балла. Сейчас такого нет, потому что организовывает и проводит экзамены Россотрудничество. С ними мы не смогли договориться по вопросу проведения экзамена и по абхазскому языку. Россотрудничество аргументирует тем, что при поступлении в российские вузы абитуриентам не надо сдавать абхазский язык".

Как отметил Какоба, принято решение в Минобразования республики, прежде чем допустить к экзаменами по лимитам для тех, кто собирается поступать в российские вузы, проводить экзамен по абхазскому языку.

Заполнение анкеты
© Sputnik / Томас Тхайцук
Около 400 заявок из Абхазии за неделю: как поступить в университет России

"Уровень сдачи экзаменов оставляет желать лучшего. Хотелось бы, чтобы было лучше. Непосредственно перед выпускными экзаменами начинают готовиться к сдаче абхазского языка. Список с фамилиями тех, кто не смог сдать экзамен по абхазскому языку, направим в Россотрудничество, известим о том, что абитуриенты не имеют права участвовать в дальнейших вступительных экзаменах. Там нам говорят, что это предварительные оценки, возможно, учащиеся до выпускных школьных экзаменов подготовятся по абхазскому языку и сдадут. Но мы с этим не согласны. По закону о государственном языке, каждый поступающий в вуз и за пределами Абхазии должен знать государственный язык. И считаем неправильным направлять по лимиту на учебу тех, кто не  знает абхазский язык", — подчеркнул Адгур Какоба.

Какоба отметил, что в 2018 году количество квот в российские вузы значительно меньше предыдущих лет – всего 53 места.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент РФ Владимир Путин, 28 ноября 2017
    Спелись с Путиным

    Бывший генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Айя Страутмане назвала Владимира Путина лучшим и рассказала, как пела с ним песни.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе, архивное фото
    Помоги мне!

    Генпрокуратура Литвы обратилась к своим коллегам в России с просьбой о правовой помощи в расследовании дела в отношении бывших акционеров банка Snoras.

  • Посольство РФ в Кишиневе
    В ущерб здравому смыслу

    Высылая российских дипломатов, Кишинев действует в ущерб здравому смыслу и своим интересам, считают в российском посольстве в Молдове.

  • Футбольный мяч, архивное фото
    Футбольная битва

    Игроки сборной Таджикистана уступили в отборочном матче Кубка Азии команде Филиппин, после чего устроили драку с соперниками прямо на поле.

  • Презентация КАМАЗ в Ташкенте
    КАМАЗ по-узбекски

    В Узбекистане запущено производство грузовых автомобилей "КамАЗ" – первые сто автомобилей уже сошли с конвейера.

  • В порт Мууга пришел первый транспорт из Китая за эстонской древесиной
    Встать на путь шелка

    Как Германия через Эстонию получит доступ к грузопотоку китайского проекта "Новый шелковый путь" благодаря покупке эстонского портового оператора.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Игрок в РУСДРАМе
Рулетенбург в Сухуме: премьерный "Игрок" в РУСДРАМе
Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на коленях просил прощения за трагедию в ТЦ Зимняя вишня
Вице-губернатор Кузбасса попросил прощения за трагедию в Кемерово
Сколько налогов собрали в Абхазии в 2017 году
Стало меньше: сколько налогов собрали в Абхазии в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia