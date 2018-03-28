С божьей помощью: Басария рассказал о работе ИнгурГЭС зимой

Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария подвел итоги работы ведомства за 2017 год на пресс-конференции в среду 28 марта.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В зимний период была очень сложная ситуация, связанная с уровнем воды на ИнгурГЭС, сказал генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на пресс-конференции в среду 28 марта.

"Если вы обратите внимание на динамику потребления электроэнергии в Абхазии, то ежегодно она растет, а воды больше не становится в зимний период. Зимой ИнгурГЭС производит в разы меньше электроэнергии, чем весной, летом и в начале осени", — добавил он.

В связи с этим республика ежегодно может сталкиваться с вопросом дефицита воды на ИнгурГЭС.

© Sputnik / Томас Тхайцук РУП "Черноморэнерго" приобрело новую спецтехнику

"В этом году было то же самое, но нам, конечно, повезло. Мы очень часто уповаем на бога, у нас была аномально теплая зима, и на сегодняшний день идет кубатура в 140 кубов в секунду при показаниях за декабрь, январь, февраль порядка 35 кубов. Сегодня фактически в пять раз больше, зиму мы прошли достойно, в том числе с божьей помощью", — сказал Басария.

В 2017 году по Инвестиционной программе на восстановление электроподстанции Гагра-1 было определено 168 миллионов рублей, по телемеханике 36 миллионов и на приобретение спецтехники было затрачено 23 миллиона рублей.

По итогам 2017 года финансовые поступления "Черноморэнерго" составили более 703 миллионов рублей.