Триста килограммов мраморного клопа собрано в Очамчыре

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Около трехсот килограммов мраморного клопа собрано в Очамчырском районе, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации Хрипс Джопуа в среду 28 марта.
"Сегодня я лично видел около 300 килограммов мраморного клопа, которого собрали в черте города и селах Очамчыры – Река, Ачигуара, Лашкиндар. Вероятно, есть еще, но пока утверждать точно я не могу", — сказал Джопуа.
Он добавил, что сбором вредителя занимаются местные жители и используют при этом разные методы. Некоторые, отметил Хрипс Джопуа, обнаружили места их скопления и собирают клопа граблями, другие – построили ловушки на полях в виде небольших сараев из ольхи, где установлены электрические лампы. Прилетевших на свет насекомых, сбивают вениками прямо в посуду с мыльным раствором.
Глава Очамчырского района подчеркнул, что практически все жители района, которые занимаются сбором клопов, заявили о том, что они не планируют сдавать клопов за деньги.
"В основном, местные жители, которые собирают клопов у себя дома, говорят, что не позволят себе такое и сжигают, уничтожают этих вредителей", — отметил Джопуа.
На совещании по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом, которое прошло 25 марта в Сухуме, замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов объявил о готовности платить одну тысячу рублей за киллограмм вредителя, который будет собран на территории Абхазии в течение ближайших двух недель.
Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.
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- А почему бы и нет?! Хоть какая-то польза от этого вредителя29.8% (17)
- Нет. Мне проще его сразу уничтожить38.5% (22)
- Клопов за деньги принимают?5.3% (3)
- Пусть сбором клопов занимаются специальные службы24.6% (14)
- Еще не решил (-а). Надо взвесить все "за" и "против"1.8% (1)
Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками со свежими овощами и фруктами, срезанными цветами, посадочным материалом. Питается на молодых ветвях листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду). Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.
Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.
В связи с нашествием мраморного клопа в Абхазии была объявлена Чрезвычайная ситуация 25 марта 2018 года.