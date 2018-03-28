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Борьба с Мраморным клопом

Триста килограммов мраморного клопа собрано в Очамчыре

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Борьба с вредителями в Абхазии (56)
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Чрезвычайная ситуация в связи с нашествием мраморного клопа была объявлена в Абхазии 25 марта 2018 года на совещании по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Около трехсот килограммов мраморного клопа собрано в Очамчырском районе, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации Хрипс Джопуа в среду 28 марта.

"Сегодня я лично видел около 300 килограммов мраморного клопа, которого собрали в черте города и селах Очамчыры – Река, Ачигуара, Лашкиндар. Вероятно, есть еще, но пока утверждать точно я не могу", — сказал Джопуа.

Совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом
© Sputnik Амра Амичба
Объявлена охота на мраморного клопа: 1000 рублей за килограмм в ближайшие 2 недели

Он добавил, что сбором вредителя занимаются местные жители и используют при этом разные методы. Некоторые, отметил Хрипс Джопуа, обнаружили места их скопления и собирают клопа граблями, другие – построили ловушки на полях в виде небольших сараев из ольхи, где установлены электрические лампы. Прилетевших на свет насекомых, сбивают вениками прямо в посуду с мыльным раствором.

Глава Очамчырского района подчеркнул, что практически все жители района, которые занимаются сбором клопов, заявили о том, что они не планируют сдавать клопов за деньги.

"В основном, местные жители, которые собирают клопов у себя дома, говорят, что не позволят себе такое и сжигают, уничтожают этих вредителей", — отметил Джопуа. 

На совещании по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом, которое прошло 25 марта в Сухуме, замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов объявил о готовности платить одну тысячу рублей за киллограмм вредителя, который будет собран на территории Абхазии в течение ближайших двух недель.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

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Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками со свежими овощами и фруктами, срезанными цветами, посадочным материалом. Питается на молодых ветвях листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду). Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.

В связи с нашествием мраморного клопа в Абхазии была объявлена Чрезвычайная ситуация 25 марта 2018 года. 

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Борьба с вредителями в Абхазии (56)



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  • Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович
    Неочевидная выгода

    Эксперт объяснил, какую выгоду принесет Азербайджану членство в ОПЕК, и от чего зависит вступление страны в эту организацию.

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    Надежный поставщик

    Россия полностью поставила все вооружение, закупленное Арменией в рамках первого кредита в размере 200 миллионов долларов.

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