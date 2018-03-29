Танец с Нестором и "Рождение человека": 150-летие Максима Горького отметили в Сухуме

Сколько раз бывал Максим Горький в Абхазии, какие его произведения навеяны пребыванием в республике, с кем писатель танцевал зажигательный абхазский танец, читайте в материале Амры Амичба, побывавшей на круглом столе "Горький и Абхазия"к 150-летию со дня рождения писателя.

Амра Амичба, Sputnik

Разная Абхазия Горького

Открывая круглый стол "Горький и Абхазия", ректор АГУ Алеко Гварамия поделился, что сам с молодых лет прекрасно помнит произведения Алексея Максимовича Пешкова.

© Sputnik. РИА Новости Путь Максима: четыре визита Горького в Абхазию

"И не только "Рождение человека", который для нас как талисман. Но и "Песня о Буревестнике", "Песня о Соколе", затем роман "Мать". И особенно "Макар Чудра". Почти у каждого абхаза есть ахьдз чыда (абх. – прозвище). У меня тоже было такое — в детстве меня называли Макаром. А было так: мой отец в ЗАГСе записал Алеко, в скобках — он же Макар. И когда я смотрел фильм "Табор уходит в небо", и там Макар, я испытывал какое-то блаженство. Таких произведений у Алексей Максимовича много", — сказал ректор АГУ.

Председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн рассказала, что Максим Горький был в Абхазии четыре раза — первые три задолго до революции – в 1892, 1900 и 1903 годах, в последний раз в 1929 году. Она с сожалением отметила, что только два произведения связаны с Абхазией – рассказы "Рождение человека" и "Калинин".

"Совершенно разная Абхазия в первый и в последний приезд Горького. В 1892 году, когда он был на строительстве черноморской шоссейной дороги, и написание рассказа "Рождение человека" отделяют 20 лет. Интересно, почему все эти годы он держал в себе мысли об Абхазии?— задалась вопросом Каюн. – Всегда очень интересно, когда не национальный писатель пишет о другом народе. И когда это свое видение он доносит до мирового читателя, очень важно, в данном случае для нашего государства, для правильного понимания истории и культуры".

© Sputnik. М. Бессмертный Абхазская страница пролетарского писателя

Танец с Нестором

Писатель Джума Ахуба в советские годы перевел на абхазский язык пьесу Горького "Дети солнца" для режиссера Нелли Эшба, но ее не успели поставить в Абхазском театре. Он предположил, что и "Песнь о Соколе", и "Песнь о Буревестнике" писателю навеяны Абхазией.

"Это же описание наших скал, моря, природы, — убежден Ахуба. – "Песнь о Соколе" гениально перевел великий наш поэт Баграт Шинкуба. Так написана – это ритмизированная проза".

По словам писателя Джумы Ахуба, в село Адзюбжа Максима Горького сопровождал Нестор Лакоба.

"И, конечно, хлеб-соль, потом начали танцевать. Вышли в круг Горький и Лакоба. Танцуют темпераментный абхазский танец двое — высокого роста Максим Горький и невысокий Лакоба. Горький сказал: "Товарищ Нестор, вы кружитесь, кружитесь. Я не успеваю". — На что Нестор ответил: "Когда Россия пошатнулась, Абхазия завертелась", — сказал Ахуба.

Житель Адзюбжы Омар Марганиа (Маан) привел воспоминания местных жителей о том, что приезд Горького стал событием и для близлежащих сел. В 1968 году был установлен памятник матери и ребенку во дворе больницы в Адзюбже, которая была построена на месте, где, возможно, Максим Горький принял роды у беременной женщины.

"Этот памятник уцелел после Отечественной войны народа Абхазии, стоит и сегодня. Правда, на нем следы от огнестрельной орудий. Сама больница была сожжена. В 1960-е годы кто-то даже высказывал идею именовать адзюбжинскую больницу — "Рождение человека", — сказал он.

Имя Горького

В Абхазии с именем Горького связано многое – Сухумский педагогический институт, ныне АГУ, Институт экспериментальной патологии и терапии носили имя писателя.

Историк и литературовед Алексей Папаскир рассказал, что Максим Горький гостил в семье Иллариона Кантария в Очамчыре.

"На застолье, когда запели песню "О Гудисе", Горький нервно стал ходить по комнате, потом взял бокал вина и сказал: "Объездил всю Европу и всю Америку, слышал песни многих народов, но таких темпераментных и захватывающих песен я нигде не слышал. Ваши песни так же чудесны, как и ваша страна", — заметил историк.

По словам завкафедрой журналистики АГУ Гурама Амкуаб, несмотря на противоречивость характера Максима Горького, он был писателем, к которому прислушивались и которому верили.

Предоставлено Литературно-мемориальным музеем Дмитрия Гулиа. Возвращение в Абхазию: второй визит Горького

"В советское время его воспринимали как пролетарского писателя, но героев произведений Горького трудно квалифицировать как пролетариев. Скорее это босяки и бродяги, которые не работают на заводах, — сказал Амкуаб. – Исследователи недооценивают роль Горького как общественного деятеля. Работая над библиографией к 85-летию Абхазского университета, в Национальной библиотеке обнаружил сборники трудов преподавателей Сухумского пединститута. В нем информация, что наш институт имени Горького одно время носил имя Лаврентия Берия, а документов о том, в каком году был назван или переименован, нет".

Заведующая музеем НИИЭПиТа Альдона Салакая рассказала о том, что Максим Горький бывал в институте с сыном.

"Известна точная дата, когда Максим Горький был у нас в институте – 7 сентября 1929 года. В архиве сохранились фотографии. Первая запись в нашей книге почетных посетителей — автограф писателя. По воспоминаниям ученых Максим Горький даже наблюдал за одним из физиологических опытов. С 1933 по 1945 годы Сухумский питомник носил имя Горького", — напомнила Салакая.