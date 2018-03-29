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Гиндия Сатбей

Новый заместитель главы МЧС Абхазии назначен Кабмином

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (101)
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Заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось в четверг 29 марта в Сухуме.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Сатбей Гиндия назначен на должность заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии в четверг 29 марта, передает с места события корреспондент Sputnik.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики положительно охарактеризовал Сатбея Гиндия, который раннее занимал должность начальника пожарной-спасательной службы страны и предложил коллегам проголосовать за его кандидатуру.

Члены Кабинета Министров Абхазии проголосовали за назначение Сатбея Гиндия единогласно.

Сатбей Гиндия родился 22 мая 1983г.  в селе  Пакуашь, Очамчирского района.

Гиндия Сатбей и Квициния Тимур
© Sputnik / Томас Тхайцук
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С 2005 – 2007гг. – проходил действительную срочную службу в ВС Республики Абхазия.

В 2007 году поступил на службу в Управление по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия в качестве спасателя поисково-спасательного отряда.

Прошел путь от рядового спасателя до начальника пожарно-спасательной службы МЧС Республики Абхазия.

В 2016 году окончил заочное отделение Академии Государственной противопожарной службы МЧС России по специальности "Пожарная безопасность" с присвоением квалификации "инженер".

С апреля 2017 года – начальник Пожарно-спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (101)



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