Новый заместитель главы МЧС Абхазии назначен Кабмином

Заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось в четверг 29 марта в Сухуме.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Сатбей Гиндия назначен на должность заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии в четверг 29 марта, передает с места события корреспондент Sputnik.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики положительно охарактеризовал Сатбея Гиндия, который раннее занимал должность начальника пожарной-спасательной службы страны и предложил коллегам проголосовать за его кандидатуру.

Члены Кабинета Министров Абхазии проголосовали за назначение Сатбея Гиндия единогласно.

Сатбей Гиндия родился 22 мая 1983г. в селе Пакуашь, Очамчирского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спасти ребенка и жеребенка: будни спасателей МЧС Абхазии

С 2005 – 2007гг. – проходил действительную срочную службу в ВС Республики Абхазия.

В 2007 году поступил на службу в Управление по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия в качестве спасателя поисково-спасательного отряда.

Прошел путь от рядового спасателя до начальника пожарно-спасательной службы МЧС Республики Абхазия.

В 2016 году окончил заочное отделение Академии Государственной противопожарной службы МЧС России по специальности "Пожарная безопасность" с присвоением квалификации "инженер".

С апреля 2017 года – начальник Пожарно-спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.