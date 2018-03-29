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Российские артиллеристы ЮВО в Абхазии в условиях горно-лесистой местности уничтожили подземные командные пункты условного противника

Кове: военное сотрудничество с Россией будет наращиваться

© Фото: предоставлено: Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Темы:
Женевские дискуссии (48)
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Очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье проходил 27 - 28 марта 2018 года.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Военное сотрудничество с Россией существует и будет наращиваться. Об этом заявил министр иностранных дел Даур Кове в ходе Женевских дискуссий, касаясь вопроса присутствия российских военных на территории Абхазии.

Здание Министерства иностранных дел России в Москве
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"В ситуации, когда Грузия и Абхазия не могут прийти даже к принятию совместного устного заявления о неприменении силы, и при этом грузинская сторона прикладывает огромные усилия, чтобы вступить в перспективе в НАТО, ничего удивительного в том, что Абхазия продолжает вести активное сотрудничество с Российской Федерацией, — подчеркнул Кове. — Сотрудничество с Россией основано на двусторонних соглашениях по всем нормам международного права, и Россия является единственным союзником, обеспечивающим нашу безопасность".

В ходе переговоров в Женеве были подняты вопросы незаконного пересечения государственной границы Республики Абхазия по реке Ингур.

Министр в очередной раз обратил внимание сопредседателей на необходимость создания ими условий, при которых власти Грузии, либо представители международных организаций информировали бы жителей приграничного с Абхазией района Грузии о порядке перехода государственной границы.

"Это даст возможность в будущем избегать инцидентов, связанных с незаконным пересечением государственной границы иностранными гражданами", —  добавил он.

Даур Кове
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Даур Кове призвал сопредседателей Женевских дискуссий более ответственно относиться к формулировкам и аббревиатурам, которые они используют при формировании отчетов. 

"Не существует административной границы по реке Ингур. Есть государственная граница", — подчеркнул Кове.

Заместитель председателя СГБ Абхазии Владимир Арлан также проинформировал участников Женевских дискуссий о вопросах связанных с безопасностью, которые поднимаются в том числе и в рамках МПРИ.

Арлан отметил, что результаты обустройства государственной границы положительно сказались на безопасности. 

"Если посмотреть на статистику, то за последние девять лет, после того как к охране государственной границы присоединились военнослужащие Пограничного управления ФСБ России, значительно меньше стало таких тяжелых преступлений, как похищение людей, грабежей и терактов", — отметил он.

Следующая встреча в Женеве запланирована на июнь 2018 года.

Темы:
Женевские дискуссии (48)



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