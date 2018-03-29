Россия временно запретит ввоз всей растительной продукции из Абхазии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору провела мониторинг распространения на территории Абхазии вредителя с 24 по 25 марта 2018 года и констатирует критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора.

"В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории Российской Федерации и сохранения экспортного потенциала страны, Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля 2018 года ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал", — говорится в сообщении.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору провела мониторинг распространения на территории Абхазии вредителя с 24 по 25 марта 2018 года и констатирует критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии.

© Sputnik Бадрак Авидзба Вместе против мраморного клопа: Россельхознадзор проводит мониторинг в Абхазии

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов. Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным. Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.