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Ирина Цушба
© Фото: предоставлено Ириной Цушба

Цушба: в языковой школе в Москве бесплатно обучаем абхазскому

В Абхазии
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Бесплатные курсы обучения абхазскому языку работают полтора года в Московской языковой школе Capital School. При этом используются технологии, которые дали хороший результат в изучении других языков, сообщила радио Sputnik Абхазия директор школы, автор методики по английскому языку SMART Ирина Цушба.

"Мы берем литературу, учебник, который уже существует, и стараемся интегрировать в имеющиеся технологии. Там программа рассчитана на уровень А-1 и А-2. Те детки, которые у нас занимаются, их двое, мини-группа, с ноября месяца учатся. У них уже хороший багаж, могут изъясняться, поддерживают диалог. Родители радуются, что дети в семье потихоньку начали говорить на абхазском языке, и как бы результат хороший. Но они ходят раз в неделю, по воскресеньям. Это, конечно же, очень мало для нашего сложного абхазского языка. Но на выходе за несколько месяцев можно получить неплохую базу. Я не специалист абхазского языка, не буду говорить, что написала супер программу —нет, я пишу программы по английскому языку. Я стала автором учебника, возила эту программу в Лондон в этом году, она была защищена там. Но это английский язык. В плане абхазского языка идея такая — брать имеющуюся литературу, писать ее не можем, просто нет таких специалистов пока, накладываем ее на технологию по английскому языку. Используем смарт-панели, это большие проекторы последнего поколения, с огромными возможностями для учащихся. Если английский язык в стандарте можно изучить за полгода, то с помощью этих панелей мы даем тот же уровень за три месяца. Эти технологии уже лет 20 используются в Америке, Европе, до России они не так давно дошли. Мы уже полтора года являемся официальными партнерами компании SMART Technologies, крупнейшей компании по производству технологий в области образования.

Моя методика по английскому языку показала хорошие результаты, порядка трехсот студентов по ней отучилось. Я была приглашена в Лондон для того, чтобы ее представить, так как она в какой-то мере инновационная. Представители диаспоры заинтересовались, сказали, что было бы замечательно абхазский язык к ней адаптировать", — сообщила Цушба в эфире радио Sputnik Абхазия.




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