"Мотор!": в Абхазии готовятся к первому Сухумскому кинофестивалю

О том, как организовывался первый Сухумский международный кинофестиваль, какие фильмы будут на нем представлены, о критериях отбора и составе жюри читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как создавался кинофестиваль

Директор кинофестиваля, председатель Государственного комитета по молодежной политике Теймураз Квеквескири рассказал, что предыстория проведения кинофестиваля началась в 2013-2014 годы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Квеквескири о Международном кинофестивале в Абхазии: будет иметь эффект

"В те времена мы только поступили и начинали учиться в Москве на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Еще тогда мы обсуждали то, как было бы хорошо, если бы мы провели кинофестиваль в Абхазии. Сначала это были разговоры, затем это стало нашей мечтой, к этой мечте начали подключаться еще нужные люди, которые также болели кинематографом", — рассказал он.

О фестивале, который пройдет в Абхазии, знают во многих странах, и это само по себе уже успех, уверен Квеквескири.

"Мы разместили наш сайт, открыли заявки, с нами связались некоторые фестивальные агентства, которые занимаются продвижением фестивалей. И как только они разместили нашу ссылку у себя на сайте, с этого момента заявки посыпались. К нам пришло более трех с половиной тысяч заявок", — поделился директор кинофестиваля.

Из более чем трех с половиной тысяч заявок необходимо было выбрать от 30 до 40 фильмов, которые будут участвовать в конкурсной программе.

"Конкурсная программа будет очень интересной и будет увлекать за собой зрителя, в этом я убежден на все сто процентов. Вход на открытие кинофестиваля будет частично свободным, частично по приглашениям, билеты будут в свободном доступе в кассах РУСДРАМа, вы можете их взять бесплатно", — уверен Теймураз Квеквескири.

О программе кинофестиваля

Программный директор кинофестиваля Алексей Камынин назвал программу кинофестиваля очень насыщенной.

"Со всей уверенностью могу сказать, что это самая сильная программа из тех, что я видел, а я видел много российских и иностранных фестивалей. Из трех с половиной тысяч заявок мы отобрали самые яркие и интересные. Критерии были очень простые – профессионализм, интересность и третье — это индивидуальность, насколько у фильма есть яркий режиссерский почерк, насколько он снят профессионально и, конечно, насколько это интересно смотреть", — рассказал он.

© Sputnik / Илона Хварцкия Объявлен шорт-лист Международного кинофестиваля в Абхазии

Среди представленных на кинофестиваль картин есть мелодрамы, триллеры, комедии, комедийные мелодрамы, драмы, хорроры.

"Представлен самый широкий спектр прекрасных, интересных, абсолютно незанудных, настоящих картин, которые, мне кажется, будет интересно смотреть. Программа сформирована так, что каждый день будут идти два конкурсных блока, первый показывается в 12:00, второй конкурсный блок в 17:00, в каждом блоке по 5-6 фильмов из разных стран", — подчеркнул Алексей Камынин.

К тому же для зрителей кинофестиваля организованы специальные показы, 3 апреля в 21:30 будет показан фильм "Коробка" и 4 апреля в 21:30 покажут фильм "Хороший мальчик" – победитель "Кинотавра" 2016 года.

Мастер-классы

Помимо показа конкурсных картин, в рамках проведения кинофестиваля будут проведены мастер-классы, рассказал программный директор кинофестиваля Алексей Камынин.

"У нас будет два мастер-класса, на которые мы приглашаем творческую молодежь и просто любителей кино, вход будет свободный. Первый из них проведет сценарист и режиссер Михаил Местецкий, сценарист фильмов "Легенда №17", "Хороший мальчик" — лауреат "Кинтоавра" и участник "Берлинале". Это один из лучших молодых режиссеров", — отметил он.

Михаил Местецкий проведет мастер-класс "Драматургия короткометражного фильма".

"Это будет не только лекция, это будет общение с залом, можно будет задавать вопросы, можно прийти со своей идеей, со сценарием к Михаилу прямо на мастер-класс, и он его обсудит с вами, скажет, что он думает, даст советы", — сказал Камынин.

Второй мастер-класс проведет режиссер фильмов "Как меня", "Про любовь только для взрослых" Нигина Сайфуллаева.

"Она проведет мастер-класс по работе с актером от кастинга до площадки. На этом мастер-классе также будет практическая часть, на которую мы приглашаем всех актеров Абхазии, всех, кому это интересно", — подчеркнул программный директор кинофестиваля.

Мастер-классы также будут проходить на сцене Государственного Русского театра драмы. Помимо мастер-классов, предусмотрено проведение круглого стола.

"Круглый стол пройдет на тему "Кому нужен короткий метр, кроме режиссера", и в нем примут все участники кинофестиваля, где они поделятся своим опытом кинопроизводства", — сказал он.

Лица кинофестиваля

"С жюри у нас было много вопросов, потому что мы не знали, кого именно можно приглашать, кто сможет приехать, кто занят", — рассказала художественный руководитель кинофестиваля Занда Какалия.

Оценивать новые киноленты предстоит жюри, в состав которого вошли председатель кинофестиваля кинорежиссер Вячеслав Аблотия, режиссер Владимир Фенченко, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис, сценарист и режиссер Михаил Местецкий и продюсер Елена Гликман. Председатель жюри – кинорежиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян.

"Из гостей к нам пятого числа приедет актриса Равшана Куркова, также будет актер Денис Шведов, продюсер Александр Тютрюмов, режиссер Ашот Кещян", — сказала Какалия.

Освещение кинофестиваля

Для освещения первого Сухумского международного кинофестиваля будет работать пресс-центр.

"Собрана интересная программа, приедут гости, лауреаты крупнейших кинофестивалей. Это событие не должно пройти незамеченным, к нам приедут 13 иностранных журналистов, которые будут писать материалы для нескольких изданий. Мы приглашаем все СМИ Абхазии присоединиться к нашему кинофестивалю, я думаю, что это будет очень интересное событие. Все, что касается всей необходимой информации по аккредитации, мы разместили ее на нашем сайте", — сообщила директор по развитию кинофестиваля Илона Хварцкия.

Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает генеральным информационным партнером кинофорума.

Какие номинации

Призы будут вручаться в восьми номинациях, предусмотрен и один приз зрительских симпатий.

© Sputnik / Илона Хварцкия Короткий метр: в Сухуме пройдет международный кинофестиваль

"Победители первых трех премий получат денежные призы, и, мне кажется, это серьезное подспорье для кинематографистов, потому что размер этих призов покрывает стоимость нескольких некоторых короткометражных фильмов, ну, или одного очень хорошего. У нас есть Гран-при за лучший фильм и денежная премия в размере 200 тысяч рублей, за второе место премия в 100 тысяч, за третье — 50 тысяч", — рассказал программный директор кинофестиваля Алексей Камынин.

Есть награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль, лучшую операторскую работу.

© Sputnik. Приз Сухумского Международного кинофестиваля

"Очень радостно, что мы смогли организовать приз зрительских симпатий, все зрители, входящие в зал, получат специальные бланки, на которых они смогут проголосовать за тот фильм, который в конкурсном блоке понравился больше всего", — отметил Камынин.

В конкурсной программе фестиваля участвуют только короткометражные фильмы с хронометражем от 10 до 30 минут.

Первый Сухумский международный кинофестиваль пройдет в Абхазии со 2 по 6 апреля, открытие и закрытие будет проходить в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. Церемония открытия кинофорума начнется в 18:00.