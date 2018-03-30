Россельхознадзор не исключает факт биологической диверсии в отношении Абхазии

Россельхознадзор 29 марта сделал заявление о том, что со 2 апреля 2018 года будет введено временное ограничение на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Россельхознадзор не исключает того, что против Абхазии был использован мраморный клоп как биологическое оружие, сказала в интервью Sputnik официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

© Sputnik Томас Тхайцук Россия временно запретит ввоз всей растительной продукции из Абхазии

"Мы знаем, что распространение в Абхазии вредителя началось с территории Грузии, в непосредственной близости с Абхазией находится на территории Грузии биологическая лаборатория", — добавила она.

Учитывая то, что специалисты изучили морфологические особенности насекомого, стало известно, что это не оригинальная версия клопа, который распространен в Америке.

"Это несколько унифицированная форма, более совершенная и устойчивая. Мы проанализировали, и стало понятно, что тот клоп, который распространен в Америке и обитает в природных условиях, дает потомство за сезон трехкратно. А тот клоп, который распространен в Абхазии, дает потомство шестикратно, это колоссальное увеличение. Без модификации данной особи не обошлось ", — сказала Мелано.

Поэтому Россельхознадзор не исключает того, что на территории Абхазии произошла биологическая диверсия.

Говоря о временном запрете на ввоз из территории Абхазии всей растительной продукции, Мелано отметила, что это единственная мера, которую может предпринять Россия для защиты юга страны от проникновения мраморного клопа.

"Понятно, что это несет определенный экономический вред нашим абхазским коллегам. Мы тоже крайне разочарованы этой ситуацией, но, к великому сожалению, мы вынуждены это сделать просто потому, что нам необходимо сохранить благополучие нашей территории, и пока единственный способ это сделать — это запретить ввоз продукции", — заметила представитель Россельхознадзора.

Проведенный мониторинг в республике показал, что мраморный клоп есть повсеместно, соответственно ввоз в Россию любой растительной продукции – риск для России.

"Поэтому мы пока не можем найти какой-то другой способ", — подчеркнула она.

Россельхознадзор 29 марта сделал заявление о том, что со 2 апреля 2018 года будет введено временное ограничение на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тарба об ограничении сельхозпоставок в Россию: неэффективный метод борьбы с клопом

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов. Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным. Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.