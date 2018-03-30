Эскизный проект реставрации Анакопийской крепости обсудили в Минкультуры

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Амра Амичба. Эскизный проект реставрации воротного узла второй линии обороны "Анакопийской крепости" рассмотрели на заседании Научно-методического совета в Министерстве культуры Абхазии.

© Sputnik Бегунов Владимир Кабмин Абхазии изменил программу инвентаризации объектов культурного наследия

Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия подчеркнул, что это не окончательный проект реставрации.

"И поэтому я хотел бы, чтобы вы больше остановились на вопросе концепции сохранения объекта культурного наследия – реставрация или консервация? Важно, чтобы вы высказали мнения. Это большой проект, уникальный по своей глобальности. И, в принципе, будет прецедентным для других объектов культурного наследия республики", — отметил Кобахия.

Директор заповедника "Анакопийская крепость" Алхас Аргун, инициатор реставрации, рассказал, что главная задача заповедника, поставленная при его создании в 2002 году, — сохранение объекта и при первой же возможности воссоздание и реставрация.

"Уже в 2002 году был заказан проект и осуществлена реставрация восточной башни цитадели – главного объекта Анакопийской крепости. Новоафонская пещера взяла на себя часть необходимых затрат, и башня была воссоздана. Для меня это был первый опыт реставрации. А в 2014 году при поддержке археологической комиссии начаты археологические раскопки на воротном узле крепости. На наших глазах происходит утрата нынешнего дня, с болью это ощущаем. Мы вынуждены бороться за главные объекты Анакопийской крепости в силу того, что не можем браться за все — протяженность крепости велика. И на наш взгляд, воротный узел Анакопийской крепости с ее круглой башней является уникальным фортификационным объектом не только для Абхазии, но и мировой архитектуры", — подчеркнул Аргун.

© Sputnik. Амра Амичба Проект реставрации Анакопийской крепости

Автор проекта реставрации, доктор архитектуры, профессор, декан факультета архитектуры Донского государственного технического университета, директор Южного научно-реставрационного центра Виктория Пищулина рассказала, что в проект реставрации входят четыре объекта – стена, продвигающаяся ко второй башне, воротная башня, воротный узел и стена внутреннего дворика.

"Изучение объекта было проведено с применением 3D лазерного сканирования, что позволило сделать замеры и подтвердить некоторые гипотезы уникальных сводов здания. В проекте метод целостной и фрагментарной реставрации. Предлагается надстроить башню, кладка в три-четыре ряда не считается новостройкой, восстановить арочные проемы и каменную кладку, которая была искусственно вынута. Башня в хорошем состоянии – достаточен будет метод фрагментарной реставрации, — сказала архитектор. — Отделено старое от нового путем небольшого сдвига камней, тень от которых и будет естественным светом границы новой и старинной кладки. В западной Европе перед реставрацией фортификационных объектов часто применяется метод сквозной реставрации. Для развития туризма гораздо более интересно видеть, как это было на самом деле восстановлено, чем видеть консервацию, которая не дает долговременного сохранения объектов".

Замминистра Батал Кобахия поинтересовался, насколько в будущем объект может претендовать на внесение в список объектов ЮНЕСКО после подобной масштабной реставрации.

"Не нарушится ли в процессе реставрации некая аутентичность объекта — историческая, архитектурная? Одно из условий включения в список наследия ЮНЕСКО – сохранение аутентичности. Анакопийская крепость — один из пяти-шести объектов в Абхазии, который может по праву претендовать на включение в список культурного наследия ЮНЕСКО. Лыхненский храм, к сожалению, по заключению экспертизы представителей ЮНЕСКО уже не может быть включен, потому что внутри храма построили сооружения, которые полностью нарушили его аутентичность, — отметил он. – В Веницианской хартии (Венецианская хартия по вопросам сохранения и реставрации памятников и достопримечательных мест – международный документ, закрепляющий профессиональные стандарты в области охраны и реставрации материального наследия – ред.) не берусь за точную цитату, но там говорится, что везде, где начинается реставрация, заканчивается аутентичность объекта".

© Sputnik. Амра Амичба Проект реставрации Анакопийской крепости

Девять из четырнадцати членов Научно-методического совета, присутствовавших на расширенном заседании проголосовали за эскизный проект реставрации Анакопийской крепости и поддержали необходимость проведения работ. Двое высказались против – министр культуры Эльвира Арсалия и замминистра Батал Кобахия.

Как пояснил Алхас Аргун, проект реставрации, по предварительным подсчетам, оценивается в пределах 50 миллионов рублей. По убеждению директора заповедника "Анакопийская крепость", оставлять объект в существующем состоянии нельзя, так как исторический памятник исчезнет с лица земли.