"Живые" деньги: как в Гулрыпше клопа "продавали"

Представители Минсельхоза России объявили о готовности платить за каждый килограмм мраморного клопа, пойманного в Абхазии, одну тысячу рублей. О том, сколько вредителей собрали в Гулрыпше и где его искали, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Вознаграждение за клопа

Сотрудники Россельхознадзора в очередной раз прибыли в Абхазию. Повод все тот же – мраморный клоп, за "голову" которого было объявлено вознаграждение в размере одной тысячи рублей за килограмм вредителя.

После недолгой беседы в кабинете министра сельского хозяйства Абхазии в присутствии руководителей отделов этого ведомства и подведомственных структур отправились на "закуп" насекомого в Гулрыпшском районе.

Весь "улов" мраморного клопа местные жители привезли в пакетах и пластмассовых емкостях прямо в администрацию района и разложили в зале совещания. Мраморного клопа не зря прозвали "вонючкой", невыносимый запах распространялся по всему коридору. Многие пытались закрыть носы платками и воротниками курток, но это не помогало.

Гулрыпщцы с нескрываемой гордостью продемонстрировали все 80 килограммов 200 граммов своей "добычи". Те клопы, которые еще оставались в живых, пытались воспользоваться моментом и удрать при первой же возможности, но шанса на это у них уже не было.

"Все это было собрано всего за один вчерашний день в селах Дранда, Мачара, Багмаран, Мархаул, Мясниково. В основном, клопы были пойманы в домах, в подвалах и сараях. Сбор еще будет продолжаться, и, думаю, к понедельнику наберется еще около 150-200 килограммов. Помимо этого, население и раньше занималось отловом вредителя и сжигало его", — рассказал начальник Управления сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафик Григорян.

© Sputnik Бадри Есиава Мраморный клоп, которого собрали жители Гулрыпшского района

Представители Всероссийского центра карантинных растений оценили старания гулрыпшцев и, как было ранее обещано, оплатили их труд. Список борцов с клопами состоял всего из восьми человек, но, как объяснили в администрации, это представители бригад.

Рекордсменом во всеобщей мобилизации против "вонючек" стал пожилой житель Гулрыпша, который не смог лично прийти за вознаграждением и попросил своего зятя Армена сделать это за него.

Армен рассказал, что его тесть собрал чуть больше 30 килограммов клопа во дворе своего дома и показал на телефоне ужасающее видео того, сколько вредителей пряталось в укромных местах. Зрелище не для слабонервных. Даже специалисты из России не смогли скрыть своего удивления.

"Мой тесть собрал за последние несколько дней около 30 килограммов клопа. Сколько он уничтожил до этого, сказать сложно. Вот, смотрите, сколько их там", — поделился Армен.

© Sputnik. Бадри Есиава Мраморный клоп, которого собрали жители Гулрыпшского района

Артур Коджарян из Гулрыпша рассказал, что всего за пару дней собрал около 15 килограммов насекомого. В основном, на чердаке, в сарае, заброшенных постройках. Клопы пока не активны и собирал он их веником.

"Я с лета занимаюсь отловом и уничтожением клопов, применял ядохимикаты и боролся, как мог. Они абсолютно везде, в постели и даже в холодильник умудряются проникнуть. Запах невыносимый", — рассказал Коджарян и признался, что после объявления о вознаграждении появился некий азарт — кто больше соберет этих насекомых.

Один клоп, по словам карантинщиков, весит меньше грамма, и чтобы набрать один килограмм, нужно поймать несколько тысяч особей.

Директор Всероссийского центра карантина растений Александр Сапожников сказал, что клопы, которых они увезут из Абхазии в Россию, предназначены для научных целей, но эта партия будет первой и последней.

"Это первичный этап, и в дальнейшем нам больше они не понадобятся. Я так понимаю, что нужно нацелить население Абхазии на самостоятельный сбор мраморного клопа и его уничтожение. Все, что собрано на сегодняшний день, мы оплатим", — пояснил Сапожников.

© Sputnik Бадри Есиава "Закуп" мраморного клопа, собранного жителями в Гулрыпшского района, в администрации района

Всем миром

Инспектор Гулрыпшского района по карантинным растениям Альберт Нерсесян лично принимал участие в "охоте" на мраморного клопа. По его словам, на выполнение этой миссии отозвались сотни людей со всех сел района, и в течение недели планируют собрать до 500 килограммов вредителя.

"То, что уже собрано – это хороший результат труда жителей нашего района. Пока, к сожалению, нам немного мешает погода, мы обязательно продолжим эту работу. Боюсь ошибиться, но, думаю, в общей сложности в этом приняли участие от 700 до 900 человек, среди которых были не только взрослые, но и студенты, школьники. Можно сказать, что на борьбу с клопом встали целыми семьями", — поделился деталями "операции" Нерсесян.

Сотрудник российского Института карантина растений Дмитрий Лесных пояснил, что каждое насекомое выделяет феромон, который служит инструментом привлечения самок и мраморный "ловелас" активно на это клюет.

Биологический материал клопов из Абхазии, добавил он, нужен российским ученым для создания эффективной приманки.

"На основе этого полового феромона будет создана более сильная ловушка для насекомых, которая позволит собирать их в одном месте и уничтожать химикатами, сжечь или использовать любой другой метод. Более того, это поможет избежать необходимости тотального опрыскивания химикатами территории, что вредит экосистеме и природе в целом", — объяснил Лесников.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тарба об ограничении сельхозпоставок в Россию: неэффективный метод борьбы с клопом

Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба остался доволен первыми успехами в борьбе с мраморным клопом и подчеркнул, что люди проявили активность не из-за обещанного вознаграждения.

"Российские коллеги нам, конечно же, помогают, но нельзя сказать, что эти результаты стали возможны только благодаря вознаграждению. Наше население отозвалось на призыв о помощи в борьбе с этим вредителем, народ нас понял. В деле по выплате денег за каждый килограмм насекомого Минсельхоз Абхазии сторонний наблюдатель. Наша задача была организовать штабы в каждом районе и провести инструктаж населения", — сказал Тарба.

По его словам, многие жители Абхазии отказались от денег, так как они этого стыдятся, но тем не менее люди собирают вредителей и уничтожают их.